С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска

Банковская система "ЛНР" перестала работать в июле 2014 года и біла восстановлена лишь в марте 2015-го. То есть, задолженности по оплате коммунальных платежей от населения составляли девять месяцев. И столько же не шли выплаты пенсий, социальных пособий, и зарплат бюджетникам.

Еще летом 2014 года активно ходил миф о том, что "государство" "простит" населению оплату всех коммунальных платежей за три месяца – с августа по октябрь: время активных боевых действий без электричества, воды и связи. В то время нужно было во что-то верить, и этой легенде с легкостью поверили все, кто переживал войну в городе.

По факту, когда начали приходить платежки за отопление и когда через время не включился городской телефон, оказалось, что об этом удобном мифе не знали ничего в ЖЕКах и на АТС. Тогда в оплату вошел весь период, независимо от того, что городской телефон не работал три месяца, не было отопления, а из-за отсутствия электроэнергии не работал домофон. Очень многие до сих пор не могут погасить долги за тот период, что по самым скромным подсчетам у большинства составило около 20 000 рублей задолженности перед новым "государством".

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Заработав, банковская система в первую очередь начала принимать коммунальные платежи. Но здесь вышла загвоздка – кооперативные дома должны были пройти перерегистрацию, получив новые реквизиты на оплату, что затянулось еще на несколько месяцев. А в то время долг за отопление от каждой квартиры рос, прибавляясь к сумме прежней задолженности. Началась выплаты заработной платы и социальных пособий, но для этого нужно было пройти регистрацию каждому физическому лицу – клиенту банка.

В июне 2015 года конца очереди к операционистам банка не видно было конца-края – без предоставления новых реквизитов в пенсионный фонд, бухгалтерию бюджетных организаций и центр социальной защиты населения, начисления социальных выплат, пенсии и заработной платы не производились. Забавно, что старики из своего ничего сразу же стали гасить задолженности по коммуналке, считая, что жить впроголодь меньшая беда, чем иметь долги перед "государством".

Сегодня в местных банках можно купить и обменять валюту (курс обмена гривни настолько занижен, что эта операция в банках не популярна), оплатить коммунальные платежи, штрафы ГАИ, квитанции БТИ и платежи от "государственных" нотариусов. Кроме этого через отделения банков осуществляется выплата пособий, пенсий и заработных плат бюджетникам. Всегда это сопряжено с огромными очередями, причин которым несколько: недоверие ко всей системе из-за шаткого военного положения и тотальное безденежье населения. Очереди в дни выплат достигают нескольких часов.

С января 2018 года активно пропагандируются банковские карточки для удобства транзакций. Для того, чтобы получить именную пластиковую карточку, получатели снова прошли через очереди в несколько часов. Карточки для социальных выплат изготавливались бесплатно, а зарплатные обошлись в 50 рублей с клиента. Интересно то, что терминалами пользуются единицы. И причин этому тоже несколько – терминалов мало, они находятся удаленно от места работы или проживания получателя заработной платы, и еще при сумме выплат в, скажем, 3550 рублей, банкомат может выдать 3000 рублей, а 550 рублей "зависнут", так как в банкомате может не оказаться мелких купюр.

Не менее интересно то, что пенсии не начисляются на пластиковые карточки, поскольку "ЛНР" борется с пенсионным туризмом. И пенсии, и заработная плата, и социальные пособия снимаются, если клиент не получил сумму раз в два месяца. После нужно будет пройти через все этапы оформления выплат снова, чтобы восстановиться в правах. И еще, если по карточке через терминал социальные выплаты или зарплату может снять родственник вместо клиента, то пенсии выдаются лично в руки при наличии оригиналов документов, и здесь исключений не бывает. Если пенсионер при смерти или госпитализирован, от родственников потребуется десяток справок для получения выплат вместо него, что оформить бывает очень непросто.

Заработные платы чаще всего получают через операционистов непосредственно в отделениях "госбанка". Для этого требуется оригинал паспорта с местной пропиской ("паспорт гражданина "ЛНР" или бумажный украинский – клиенты с биометрическими паспортами не обслуживаются), всеми фотографиями по возрасту и пластиковая карточка. Кассир задает с десяток вопросов: "Сумму знаете? Это зарплата? SMS-информирование подключено? Сумму могу округлять или у вас есть мелочь?" Да, SMS-информирование можно подключить только при наличии SIM-карты "Лугакома", и будет стоить клиенту 10 рублей ежемесячно.

С 1 апреля 2018 года банковская система "республики" перешла на российскую систему транзакций и счетов, что никак не отразилось на клиенте, но блокировало оплату платежей еще неделю после перехода.

Сам кассир "госбанка" при девятичасовом рабочем дне шесть дней в неделю получает не больше 8000 рублей, что по меркам Луганска будто бы больше, чем зарплата медсестры.

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