Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?

Перепись населения в "ЛНР" может показать неожиданные результаты.

В Луганске состоялась перепись населения. В последний день наблюдала такую картинку – переписчик в который раз пытался поймать на нашей улице тех, кто работает и кого он не застал дома в будни. Совершенно по-местному переписчика принимают за воротами. Здесь вообще пускают в дом опасливо, даже ворота открывают неохотно. Но к переписи относятся как к неизбежности – ничего ведь не изменить. Тем более, все вокруг говорят о том, что лучше не открыть двери, чем отказать в открытую. Но пенсионер и безработный может отказать, не опасаясь ничего, а вот бюджетники проявляют свой гражданский долг рьяно, тем более, что перепись так и подают – как акт гражданского долга каждого жителя "республики".

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Я думала, нужно ли принимать участие в переписи? Не хотелось. Моя соседка крутится у ворот, кутаясь в кофту, – караулит переписчика. Кричит по-местному через несколько домов, только завидев его:

Я не отказывалась переписываться, просто открыть не могла вам, а вы уже пометили, что я отказалась, так я не отказывалась, я готова!

А, казалось бы, ей-то какое дело до того, что пометили о ней в каких-то списках. Не работает, получает только пенсию. Но боится, что ее внесут в какие-то черные списки, о которых она, видимо, знает больше меня. Лучше проявить свой гражданский долг, чем где-то после числиться несознательным гражданином. Поэтому и караулит на улице, несмотря на холод. Переписчик потирает красные руки – холодно, но в дом его не пускают. Не пускают даже за ворота, во двор, – не доверяют. Как и почтальонов здесь принимают на улице, на высоких фундаментах домов. Такое вот оно местное гостеприимство.

Я не хотела принимать участие в переписи. Но переписчик увидел меня. И как здесь отказаться – сказать, что я не из этого дома? Не выйдет. Любой сосед подтвердит обратное. Поэтому нехотя соглашаюсь. Отчего-то я ждала вопросов о размере доходов, но об этом спросили вскользь – источник дохода каждого члена семьи. И если в нашем случае все было конкретно, то никаких уточняющих вопросов не последовало.

У меня вообще сложилось впечатление, что вся анкета составлялась для подсчета тех, кто считает себя россиянином в нашем регионе. Ну, посудите сами: гражданство, национальность и родной язык. В моем случае ответ на первый вопрос был предельно очевиден – гражданка Украины по паспорту, но переписчик вкрадчиво уточнил, не получила ли я паспорт "ЛНР", из чего я делаю вывод, что вариантом ответа был "гражданин ЛНР". О национальности я ответила размыто – мама русская, а отец – украинец. Вроде как ответ очевиден из этого ответа: по отцу я украинка, но переписчик снова уточняет: "Вы можете назвать вообще любую национальность". Выходит, вариант ответа "украинка" был как бы не самым желательным. Остальные вопросы вроде даты, места рождения или источника дохода были несущественными. Я вообще не поняла, что кроме национальной принадлежности из этой анкеты хотели извлечь.

Что ж, подождем результатов. Хотя отчего-то я предвижу, что прозвучит совсем неожиданное, что украинцев на Донбассе нет...

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