17:45
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Ольга Черненко

      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?

      895
      Вот такие "патриоты" живут в Луганске
      Вот такие "патриоты" живут в Луганске / Фото автора

      Перепись населения в "ЛНР" может показать неожиданные результаты.

      В Луганске состоялась перепись населения. В последний день наблюдала такую картинку – переписчик в который раз пытался поймать на нашей улице тех, кто работает и кого он не застал дома в будни. Совершенно по-местному переписчика принимают за воротами. Здесь вообще пускают в дом опасливо, даже ворота открывают неохотно. Но к переписи относятся как к неизбежности – ничего ведь не изменить. Тем более, все вокруг говорят о том, что лучше не открыть двери, чем отказать в открытую. Но пенсионер и безработный может отказать, не опасаясь ничего, а вот бюджетники проявляют свой гражданский долг рьяно, тем более, что перепись так и подают – как акт гражданского долга каждого жителя "республики".

      За линией фронтв: Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить

      Я думала, нужно ли принимать участие в переписи? Не хотелось. Моя соседка крутится у ворот, кутаясь в кофту, – караулит переписчика. Кричит по-местному через несколько домов, только завидев его:

      Я не отказывалась переписываться, просто открыть не могла вам, а вы уже пометили, что я отказалась, так я не отказывалась, я готова!

      А, казалось бы, ей-то какое дело до того, что пометили о ней в каких-то списках. Не работает, получает только пенсию. Но боится, что ее внесут в какие-то черные списки, о которых она, видимо, знает больше меня. Лучше проявить свой гражданский долг, чем где-то после числиться несознательным гражданином. Поэтому и караулит на улице, несмотря на холод. Переписчик потирает красные руки – холодно, но в дом его не пускают. Не пускают даже за ворота, во двор, – не доверяют. Как и почтальонов здесь принимают на улице, на высоких фундаментах домов. Такое вот оно местное гостеприимство.

      Я не хотела принимать участие в переписи. Но переписчик увидел меня. И как здесь отказаться – сказать, что я не из этого дома? Не выйдет. Любой сосед подтвердит обратное. Поэтому нехотя соглашаюсь. Отчего-то я ждала вопросов о размере доходов, но об этом спросили вскользь – источник дохода каждого члена семьи. И если в нашем случае все было конкретно, то никаких уточняющих вопросов не последовало.

      У меня вообще сложилось впечатление, что вся анкета составлялась для подсчета тех, кто считает себя россиянином в нашем регионе. Ну, посудите сами: гражданство, национальность и родной язык. В моем случае ответ на первый вопрос был предельно очевиден – гражданка Украины по паспорту, но переписчик вкрадчиво уточнил, не получила ли я паспорт "ЛНР", из чего я делаю вывод, что вариантом ответа был "гражданин ЛНР". О национальности я ответила размыто – мама русская, а отец – украинец. Вроде как ответ очевиден из этого ответа: по отцу я украинка, но переписчик снова уточняет: "Вы можете назвать вообще любую национальность". Выходит, вариант ответа "украинка" был как бы не самым желательным. Остальные вопросы вроде даты, места рождения или источника дохода были несущественными. Я вообще не поняла, что кроме национальной принадлежности из этой анкеты хотели извлечь.

      Что ж, подождем результатов. Хотя отчего-то я предвижу, что прозвучит совсем неожиданное, что украинцев на Донбассе нет...

      Их нравы: Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров

      blog_ava
      Весілля століття: нащадок Наполеона Бонапарта одружився на праправнучці австрійського імператора
      сьогодні
      4542
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини Луганська Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      сьогодні , 16:01 Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      Ольга Черненко 895
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сьогодні , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 440
      Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      сьогодні , 09:03 Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      Емал Набі 1583
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сьогодні , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1937
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 жовтня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1385
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук