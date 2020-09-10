Міхеїл Саакашвілі пообіцяв не вступати у конфронтацію з Росією, якщо його партія "Єдиний національний рух" виграє парламентські вибори у Грузії. Саакашвілі наголосив, що за останні роки багато переосмислив і тепер головним своїм завданням вважає витягнути країну "з болота".

Про свої перші плани на посаді очільника грузинського парламенту Саакашвілі розповів в ефірі одного із грузинських телеканалів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Саакашвілі розповів про головні завдання на посаді грузинського прем’єра

Нашим завданням не є конфронтація з Росією, нашим завданням є правильне вирішення внутрішніх проблем, і ми їх вирішимо, зокрема, у довгостроковій перспективі і проблему, пов'язану з нашими внутрішніми територіями. Зараз необхідно витягувати країну з болота, а не вступати з кимось в конфронтацію,

– наголосив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії розповів, що за ті сім років, які він провів за межами батьківщини, зумів багато переосмислити. За словами політика, він ще не накопичив достатньо мудрості, однак встиг правильно оцінити свій досвід.

Я вже не той Міша, яким був. Це і добре, і погано,

– зізнався Саакашвілі.

Скільки часу Саакашвілі готовий очолювати грузинський парламент

Саакашвілі також заявив, що готовий очолювати Грузію не довше, аніж два роки, а тоді планує повернутися в Україну. Політик наголосив: його не приваблюють посади та кабінети. За словами Саакашвілі, він вже увійшов в історію, однак наразі владу у Грузії необхідно передати новому поколінню політиків. Експрезидент наголосив, що бачить у цьому свою нову історичну місію.

Саакашвілі і парламентські вибори у Грузії: що відомо