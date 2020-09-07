Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який нині очолює Виконавчий комітет реформ при президентові України, висунули на посаду прем'єр-міністра Грузії. Він став кандидатом від опозиційного руху "Сила в єдності".

Таку заяву зробив лідер партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, повідомляє видання "Грузія Онлайн". За його словами, політик повинен повернутися до Грузії.

До теми Саакашвілі вибачився перед грузинами й оголосив про повернення: що на нього чекає вдома

Сьогодні Міхеїл Саакашвілі може зробити заяву про свої плани щодо повернення до Грузії.

Що цьому передувало

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 27 серпня звернувся до грузинів з вибаченнями за помилки, вчинені за роки правління заснованої ним партії "Єдиний національний рух".

Він також оголосив про своє повернення . За словами політика, за сім років з моменту виїзду з Грузії у нього було "достатньо часу, щоб подумати та переоцінити багато проблем". Тепер політик знає "як краще служити країні" і "як уникнути помилок".

. За словами політика, за сім років з моменту виїзду з Грузії у нього було "достатньо часу, щоб подумати та переоцінити багато проблем". Тепер політик знає "як краще служити країні" і "як уникнути помилок". Згодом Саакашвілі зазначив, що він активно долучився до грузинської виборчої кампанії. Водночас політик продовжуватиме виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Нацради реформ.

Як на заяву відреагувала влада Грузії

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані позитивно сприйняла рішення експрезидента, який перебуває у розшуку, виконати свою обіцянку і повернутися на батьківщину. За її словами, там на нього вже чекає в'язниця.

Політична діяльність Міхеїла Саакашвілі: головне

Саакашвілі двічі був президентом Грузії – з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік. У 2012 році Саакашвілі втратив парламентську більшість і реальну владу в Грузії за підсумками парламентських виборів.

На зміну партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" прийшла опозиційна коаліція "Грузинська мрія" олігарха Бідзіна Іванішвілі.

Саакашвілі покинув Грузію незадовго до інавгурації четвертого президента Георгія Маргвелашвілі – в листопаді 2013 року. Відтоді він на Батьківщину не повертався.

Більшість свого часу політик провів в Україні. Тут він отримав громадянство та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА.

У 2014 році Головна прокуратура Грузії почала процедуру з оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук.

Саакашвілі звинувачують за чотирма кримінальними провадженнями та ще за низкою справ його засудили заочно. Зокрема, йому інкримінують перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає.

На початку травня 2020 року президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.

Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій.

Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо взаємини між Києвом і Тбілісі зіпсуються через його призначення.

Згодом прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна не розриватиме дипломатичні взаємини з Україною через призначення Саакашвілі. Він підкреслив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".



Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу