Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до грузинів з вибаченнями, оголосивши про своє повернення. Двохвилинний відеоролик зі зверненням 27 серпня опублікували у фейсбуці політика, однак згодом видалили. У грузинському Мін'юсті кажуть, що на Саакашвілі після повернення чекає в'язниця.

Саакашвілі вибачився перед грузинами за помилки

Міхеїл Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому вибачився перед громадянами Грузії за помилки, вчинені за роки правління заснованої ним партії "Єдиний національний рух", пишуть "Новости-Грузия".

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За словами політика, за сім років з моменту виїзду з Грузії у нього було "достатньо часу, щоб подумати та переоцінити багато проблем". Тепер політик знає "як краще служити країні" і "як уникнути помилок".

Звичайно ж, помилки були і були дуже важкі помилки, але я хотів найкращого для мого народу. Я хотів, щоб мій народ жив краще,

– зазначив Саакашвілі.

Та додав, що хоче публічно вибачитися за помилки. Однак упевнений, що його робота на посаді президента не була марною. Адже багато його починань працюють і зараз.

Політик бачить перспективу розвитку Грузії

Саакашвілі переконаний, що тепер він і його команда зможуть зробити ще більше для покращення якості життя грузинів.

Коли я чую новини з Грузії, я точно бачу і знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути багатим. Ми зробимо це разом. Я повертаюся,

– заявив експрезидент.

У дописі на фейсбуці він наголосив, що є і грузином, і українцем. А також завжди мав й матиме дві домівки та відчуває обов’язок допомагати обом своїм народам.

"Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України", – підсумував Саакашвілі.

До слова, опублікований у фейсбуці ролик зі зверненням політика невдовзі видалили.

В "Офісі простих рішень" одному з телеканалів підтвердили інформацію про повернення Саакашвілі в Грузію. В організації додали, що не зупинятимуть свою діяльність. Тимчасово керуватиме нею Олександр Ольшанський, який до цього був заступником Саакашвілі.

Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з прессекретарем Саакашвілі для уточнення деталей його заяви.

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Реакція глави Мін'юсту Грузії

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані позитивно сприйняла рішення експрезидента, який перебуває у розшуку, виконати виконає свою обіцянку і повернутися на батьківщину. За її словами, там на нього вже чекає тюрма.

Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця,

– заявила Цулукіані.

Та додала: щодо Сакашвілі винесли кілька вироків.

Що відомо про політичну діяльність Саакашвілі

Саакашвілі двічі був президентом Грузії – з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік.

– з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік. У 2012 році Саакашвілі втратив парламентську більшість і реальну владу в Грузії за підсумками парламентських виборів.

На зміну партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" прийшла опозиційна коаліція "Грузинська мрія" бізнесмена Бідзіна Іванішвілі.

Саакашвілі покинув Грузію незадовго до інавгурації четвертого президента Георгія Маргвелашвілі – в листопаді 2013 року . Відтоді він на Батьківщину не повертався.

. Відтоді він на Батьківщину не повертався. Більшість свого часу політик провів в Україні. Тут він отримав громадянство та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА.

та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА. У 2014 році Головна прокуратура Грузії почала процедуру з оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук.

Саакашвілі звинувачують за чотирма кримінальними провадженнями та ще за низкою справ його засудили заочно. Зокрема, йому інкримінують перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає.

Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає. На початку травня 2020 року президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.

Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій.

Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо взаємини між Києвом і Тбілісі зіпсуються через його призначення.

Згодом прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна не розриватиме дипломатичні взаємини з Україною через призначення Саакашвілі. Він підкреслив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу