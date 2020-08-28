Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі буде і далі працювати в Україні. Він радить не розвивати конспірологію навколо емоційних дописів політика.

Таку думку радник Єрмака Михайло Подоляк висловив "Інтерфакс-Україна". Саакашвілі додає драйву в управлінську рутину своєю емоційністю, хоч і часто реагує занадто різко, сказав Подоляк.

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На мій погляд, немає ні найменших підстав влаштовувати традиційні конспірологічні розгляду в зв'язку з його емоційними постами. Міхеїл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний , часто безапеляційно, швидко і різко реагує на багато що,

– сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Саакашвілі сильно переживає за країну, за втрату темпу, за ефективність і неефективність своєї роботи. "Він хоче швидше і результативніше працювати. Природно, він абсолютно нетерпимо ставиться до якогось зайвого бюрократизму, додатковим узгодженням і іншим обов'язкових процедур", – сказав радник Єрмака.

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Подоляк повідомив, що сам Саакашвілі в розмові з ним в четвер підкреслив, що Україна для нього надзвичайно важлива і що він продовжує працювати, продовжуємо і проєктувати нові формати держави.

Нагадаємо. Напередодні Міхеїл Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому вибачився перед громадянами Грузії за помилки, вчинені за роки правління заснованої ним партії "Єдиний національний рух". У дописі на фейсбуці він наголосив, що є і грузином, і українцем, а також завжди мав й матиме дві домівки та відчуває обов’язок допомагати обом своїм народам.

У зв'язку з цим радник Єрмака вважає, що Саакашвілі "ще буде і буде тут працювати", але також вказав, що Нацрада реформ – це, перш за все, важливий інституційний орган, який має чіткі цілі і завдання.



Саакашвілі і Україна: головні дати / Інфографіка 24 каналу