Саакашвілі анонсував "наступний етап мегашоу-реаліті"

У вівторок, 26 грудня, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі озвучив журналістам своє припущення про те, що після засідання Апеляційного суду 3 січня його можуть помістити під домашній арешт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я знаю, що мене мають намір "закрити" після засідання Апеляційного суду. Якщо мене візьмуть під домашній арешт, то ви знаєте адресу мого балкону на Костельній, 7", – сказав політик.

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"Я збираюсь на дах мого будинку виставити екран, який буде видно з вікон Адміністрації Президента. 3 січня розпочнеться наступний етап мегашоу-реаліті", – додав Саакашвілі.

До слова, Міхеїл Саакашвілі планує подати до суду на СБУ та звернутися з позовом про захист своїх прав до Європейського суду з прав людини.