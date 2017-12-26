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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Саакашвілі анонсував "наступний етап мегашоу-реаліті"

12:31, сьогодні 691 Читать новость на русском
Саакашвілі припускає, що 3 січня його можуть помістити під домашній арешт
Саакашвілі припускає, що 3 січня його можуть помістити під домашній арешт / 24 Канал

У вівторок, 26 грудня, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі озвучив журналістам своє припущення про те, що після засідання Апеляційного суду 3 січня його можуть помістити під домашній арешт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я знаю, що мене мають намір "закрити" після засідання Апеляційного суду. Якщо мене візьмуть під домашній арешт, то ви знаєте адресу мого балкону на Костельній, 7", – сказав політик.

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"Я збираюсь на дах мого будинку виставити екран, який буде видно з вікон Адміністрації Президента. 3 січня розпочнеться наступний етап мегашоу-реаліті", – додав Саакашвілі.

До слова, Міхеїл Саакашвілі планує подати до суду на СБУ та звернутися з позовом про захист своїх прав до Європейського суду з прав людини.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі арешт Апеляційний суд Києва Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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