У садочках Криму вихователів змушують проводити з дітьми навчання про "спецоперацію" в Україні

Росіяни продовжують проводити ганебну політику мілітаризації дітей на території окупованого Криму. Тепер малечі у дитячих садочках нав'язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України.

За словами Людимили Денісової, в Криму здійснюється формування ідеології рашизму. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла у своєму телеграм-каналі.

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Денісова зазначила, що вихователів у дитячих садочках окупованого Криму примушують проводити з дітлахами роз'яснювальне навчання про "спецоперацію" в Україні. Оскільки дітки ще маленькі, то в ігровій формі їм нав'язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України. Такими діями вихователі намагаються стерти у свідомості дітей українську ідентичність.

Ба більше, діти змушені малювати плакати з ворожою символікою "Z". Саме техніка з цим символом вбиває українських людей та дітей.

Також відомо, що російська політика не обмежилась одними дітлахами. За наказом керівництва закладів освіти, вихователі зобов'язані дізнаватися у дітей про ставлення їх батьків до "спецоперації" в Україні.

У випадку виявлення "неблагонадійних" батьків, інформація про них подається до окупаційних каральних органів.

Людмила Денісова нагадала, що такі дії ворога порушують положення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини та звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав дітей України.

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