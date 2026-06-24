Я не відчув жодних змін, – Садовий поділився враженнями перед конференцією у Гданську

Упродовж 25 – 26 червня в польському Гданську відбудеться Конференція з відновлення України. Міський голова Львова розповів, чи відчувається напруження напередодні заходу на тлі загострення відносин між країнами.

Як розповів в ефірі 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий, у нього завжди були добрі відносини з польськими мерами та представниками різних тамтешніх інституцій. Тому якогось напруження чи змін у ставленні немає.

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Потрібно працювати разом

За словами Садового, зрозуміло, що певні люди хочуть знову розіграти "карту України" та отримати свої політичні бонуси. На жаль, цього не уникнути. Утім, потрібно сфокусуватися на темах, які об'єднують. Також важливо зосередитися на тому, аби вибудовувати нові колаборації та зв'язки.

Я люблю людей, які мають здоровий глузд. Навколо багато невігласів. І не потрібно на них фокусуватися. Маємо робити ті речі, які потрібно зараз робити,

– підкреслив Садовий.

В Польщі відбудеться Конференція з відновлення України: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найвищою державною нагородою Польщі. Все через те, що одному з українських підрозділів присвоїли найменування на честь героїв УПА. Навроцький розповідав, що "поріг болю" польського суспільства через це перевищений.

В Україні не погоджуються з намірами сусідньої країни втручатися у внутрішню політику. У відповідь українські президенти та інші посадовці повернули різні польські нагороди, які свого часу отримали.