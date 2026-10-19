"Немає зарплати у двірника – не має бути в мера і міністра": Садовий звернувся до уряду

19 жовтня Держказначейство провело частину заблокованих платежів Львова, які потрібно було оплатити ще до 21 вересня. Усі подальші платежі наразі заблоковані.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Відомо, що через тривале блокування казначейських виплат у Львові "провисли" платежі на понад 1 мільярд гривень. Схожа ситуація з платежами відбувається й в інших громадах України.

Що відбувається?

Як пояснив мер Львова, кожен громадянин України має можливість тримати гроші на рахунку в банку. Місто так само зберігає свої гроші, звідки проплачує потреби. Наразі ці кошти заблоковані. Держава їх не проплачує.

В останні години відбулися позитивні зміни. Проплати до 21 вересня нарешті пішли в роботу. Однак пізніші платежі так і "зависли". Це дестабілізовує ситуацію. І немає пояснення від уряду, чого очікувати далі.

Зарплата двірникам, водіям; оплата перевізникам та багато іншого – все це опинилося в підвішеному стані. Люди переживають, що буде далі. Ми бачимо тенденцію, що деякі двірники пишуть заяву на звільнення. Тим більше розумієте, що працювати двірником восени та взимку, коли падає сніг, дуже складно. Коли немає впевненості стосовно оплати – це велика проблема,

– підкреслив Садовий.

Мер Львова наголосив, що місто зробить усе можливе та неможливе, щоб люди вчасно отримали свою зарплату. Це пріоритет.

Садовий звернувся до уряду

Міський голова Львова пропонує уряду прирівняти зарплати водіїв, двірників та інших комунальників до першої категорії оплати. До неї належать міністри, міські голови, депутати та інші чиновники найвищого рангу. Вони отримують усе без затримок.

Також Садовий відмовився від своєї зарплати, доки комунальники не отримають усі свої виплати.

Зарплату двірника, водія, комунальника треба прирівняти до першої категорії, так само як зарплату міністра, депутата, мера, де немає жодних затримок. Як міський голова я не маю морального права отримувати зарплату, поки кожен комунальник її не отримав. Зарплата комунальника є – значить і зарплата у міністра, і у мера. Немає у комунальника – міністр і мер відпочивають. Крапка,

– заявив Садовий.

До того ж поки незрозуміло, якою буде ситуація з виплатами упродовж найближчих місяців. Наразі уряд не дає жодної конкретики. Однак вже 20 жовтня має відбутися розмова з керівництвом держави, де очікують відповіді на усі питання.

Мер Львова підсумував, що під час війни внутрішня дестабілізація є неприпустимою, а міністр фінансів та прем'єр-міністр повинні забезпечити відкритий зворотний зв'язок і чітко розставити пріоритети на користь людей.

До прикладу, 158 мільйонів гривень не надійшло для роботи громадського транспорту Львова. Частина з цих грошей мала піти на оплату праці водії трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також з них закуповують пальне. Це лише частина тих платежів, які "зависли".