Садовий відповів, чи планує очолити Львів учетверте

До початку передвиборчої кампанії на місцевих виборах чинний міський голова Львова Андрій Садовий говорити про, власне, вибори принципово не хоче. А от коли кампанія почнеться – оголосить свою остаточну позицію.

Про те, чи балотуватиметься Андрій Садовий вчетверте на посаду міського голови Львова, сам Садовий говорив у інтерв'ю "Лівому берегу".

Нагадаємо, у жовтні Садовий говорив, що думає про дочасні місцеві вибори

За його словами, він пообіцяв собі, що до початку виборчої кампанії не говоритиме про вибори принципово.

Я – чинний міський голова. І від того, що я скажу, залежить той чи інший сценарій,

– пояснив Садовий.

Журналісти уточнили, чи не пов'язане небажання говорити на цю тему з можливим впливом відвертих слів на послаблення чи зміцнення опонентів.

"Я просто хочу більше часу витрачати на роботу, а не влазити в цю мишачу метушню", – відповів Садовий.

І додав: "В принципі, балотуватися я намірів не маю, про що говорив раніше. Але остаточну мою позицію ви почуєте, коли будуть оголошені вибори. Поки що ми не знаємо, коли вони будуть".

Зауважимо, що планові місцеві вибори мали б відбутися восени 2020, але в "Слузі народу" все частіше говорять, що країна буде готова до таких виборів вже навесні.