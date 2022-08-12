У США невідомий на сцені напав на письменника Рушді: раніше за його вбивство обіцяли винагороду

У штаті Нью-Йорк невідомий напав на письменника та лауреата Букерівської премії Салмана Рушді. За його роман "Сатанинські вірші" митцю погрожували розправою та навіть призначили винагороду за вбивство.

Напад на 75-річного британського письменника індійського походження трапився в Інституті Чакотва в штаті Нью-Йорк, де Салман Рудші мав виступити з лекцією. Нападник вибіг прямо на сцену.

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За вбивство Рушді призначена винагорода

Нападник вдарив ножем Салмана Рушді, через що той упав на підлогу. Йому одразу кинулися на допомогу присутні в залі.

Зловмисника упіймали, однак жодних деталей про нього не повідомляють, крім того, що він міг бути у масці. Також немає деталей про стан письменника. Відомо, що він отримав поранення в шию і після нападу його гелікоптером відправили до лікарні.



Салмана Рушді транспортують до лікарні після нападу / Фото BBC

Варто зазначити, що у Салмана Рушді чимало противників, зокрема у мусульманському світі. Причиною цього став його роман "Сатанинські вірші", який мусульмани вважають блюзнірством. У 1988 році в Ірані заборонили цю книгу, а через рік тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву, тобто дозвіл на вбивство письменника.

Уряд Ірану давно дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти британського письменника в країні збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за вбивство Рушді з 2,8 до 3,3 мільйона доларів. За даними Reuters, у 2016 році державні ЗМІ Ірану додали ше 600 тисяч доларів до винагороди за вбивство письменника.

Салман Рушді став причиною дипломатичного конфлікту між Великою Британією та Іраном. Після виданої Хомейні фетвою Лондон і Тегеран на 9 років розірвали дипломатичні відносини. Нова хвиля суперечок почалася у 2007 році, коли королева Єлизавета ІІ надала Рушді лицарське звання за заслуги в галузі літератури.

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