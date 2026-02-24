Укр Рус
24 Канал Новини України Салют до річниці вторгнення: у Рівному поліція розшукує порушників
24 лютого, 22:16
1

Салют до річниці вторгнення: у Рівному поліція розшукує порушників

Сергій Попович
Основні тези
  • У Рівному ввечері 24 лютого невідомі запускали салюти, поліція розшукує порушників.
  • В умовах воєнного стану в Україні заборонено використання піротехнічної техніки, включаючи салюти.

У Рівному невідомі запускали салюти ввечері 24 лютого. Правоохоронці встановлюють причетних.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук.

Дивіться також Росія обстріляла інфраструктуру "Нафтогазу": об’єкт зупинив роботу 

Що відбуваєтсья у Рівному?

Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.

Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників, 
– зауважила Катерина Пилипчук.

Зверніть увагу! В умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.

Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.

Зеленський пояснив, що для України перемога

  • Президент Зеленський зазначив, що Україна говорить про перемогу, але оцінює ситуацію реалістично.

  • Перемога зараз, за його словами, – це передусім виживання країни. Він підкреслив, що Україна ніде не програє: ні на фронті, ні геополітично.