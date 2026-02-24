Салют до річниці вторгнення: у Рівному поліція розшукує порушників

У Рівному невідомі запускали салюти ввечері 24 лютого. Правоохоронці встановлюють причетних.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук.

Що відбуваєтсья у Рівному?

Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.

Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників,

– зауважила Катерина Пилипчук.

Зверніть увагу! В умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.

Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.

