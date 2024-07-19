Депутату держдуми Росії мігранти розбили голову

У Самарі мігранти з Центральної Азії розбили голову депутату російської держдуми. Йдеться про депутата від КПРФ Міхаїла Матвеєва.

Про це він розповів у себе в телеграм-каналі. Чоловік також поширив відео інциденту та розповів про подальші події.

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В Самарі розбили голову депутату держдуми Росії

Матвеєв розповів, що коли він їхав містом на своєму авто, то побачив як мігранти, озброєні палицями і камінням, чіплялися до перехожих, і вирішив втрутитися. Він зазначив, що емігрантів було троє.

На опублікованих кадрах видно, як депутат КПРФ виходить із машини і практично одразу ж отримує по голові.

Група мігрантів, три людини, йшли від набережної, задиралися до перехожих… Зупинилися з водієм, вийшли, щоб зупинити їх… Дістав посвідчення, сказав: "Зупиніться". Одразу отримав удар у голову. Розсікли, схоже, мені там усе. Сидимо ось… У найкращих російських традиціях 40 хвилин уже чекаємо поліцію, швидку. Нікого немає,

— розповів Матвеєв.