У Самарській області російську свастику партизани замалювали жовто-блакитним прапором
27 березня 2022 , 22:42Читать новость на русском
Джерело:NEXTA
Російський психоз на власній свастиці уже не знає меж. На табличці з назвою Поволжського району кириличну літеру "в" замінили на латинську. Однак її швиденько "прибрали".
Невідомі вирішили замалювати символіку рашистів. Тепер замість неї – прапор України.
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Невідомо, хто зробив цю красу на табличці, але вона тепер виглядає значно краще. Можете самі переконатися.
"Було" і "стало" / Фото NEXTA
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