У Самарській області російську свастику партизани замалювали жовто-блакитним прапором

27 березня 2022 , 22:42
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Джерело:

NEXTA

Російський психоз на власній свастиці уже не знає меж. На табличці з назвою Поволжського району кириличну літеру "в" замінили на латинську. Однак її швиденько "прибрали".

Невідомі вирішили замалювати символіку рашистів. Тепер замість неї – прапор України.

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Невідомо, хто зробив цю красу на табличці, але вона тепер виглядає значно краще. Можете самі переконатися. 


"Було" і "стало" / Фото NEXTA

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Автор: Іван Магуряк