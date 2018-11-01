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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Олексій Чибісов

      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?

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      Грабіжники магазину ніяких слідів не залишили
      Грабіжники магазину ніяких слідів не залишили / Kpcdn.net

      Мешканці ще мирної шахтарської столиці пам'ятають ЦУМ як будівлю із магазинами для досить небідних людей. Після російської окупації майже нічого в цьому магазині не змінилося, тільки майже всі точки тепер мають власників.

      У четвер вранці працівники ЦУМу були неприємно здивовані, виявивши, що у ньому пограбували одразу два відділи із ювеліркою. Винесли десятки кілограмів золота та численні вироби з діамантами. Вартість награбованого сягає 120 мільйонів рублів, то ж у "дирі" одразу почали казати про злочин століття.

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      Якщо аналізувати "офіційні" дані терористів, то зловмисники, скоріш за все, сховалися у підвалі приміщення, а потім пошкодили системи сигналізації та камери спостереження. Після цього вони вдерлися до відділів та не спішно спакували майно в сумки. Діяли ретельно, не залишивши жодного ювелірного виробу з золота та інших коштовностей, не брали тільки срібло.

      Ніяких коробочок не чіпали, знімали одну сережку за іншою, то ж тільки за приблизними розрахунками злочинці провели у залах більше двох годин. Ніяких слідів вони не залишили, тож діяли досить професійно.

      Найманці Кремля чи просто відчайдухи?

      Хто ж це зробив? Треба одразу зауважити, що попри всі заяви "поліції" недореспубліки, терористи одразу ж почали штормити своїх же поплічників. Так, для проформи допитали співробітників ЦУМу, але ж справа в тому, що у "ДНР" воює принаймні тисяча найманців Путіна, які раніше сиділи за ґратами через пограбування. Кожен з них одразу підпадає під підозру.

      Версію із власниками, які пограбували самі себе заради страховки, терористи одразу відмели. Бо в "ДНР" майно не страхують, як це роблять у цивілізованих країнах. Які можуть бути страховки у "дирі"? Власників, які щомісяця віддають терористам чималі кошти у вигляді "податків" та данини "за безпеку", просто нахабно пограбували. При цьому зробити це могла не окрема група відчайдух-бойовиків, а елітні злочинці, які підконтрольні верхівці "ДНР".

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      Адже як ще можна пояснити, що грабіжники продумали всі деталі злочину, але не подбали про збування поцупленого? Зараз у недореспубліці ретельно обшукують всі автівки, які їдуть до Росії та на підконтрольну Києву територію. 

      Місія "вивезти награбоване"

      Втім, продавати награбоване будуть лише у Росії, адже через українські КПВВ вивезти коштовності на більш ніж 50 мільйонів гривень важко, а перевезти їх потім до країни-агресора через офіційний кордон – ще складніше.

      Інша ситуація із непідконтрольною ділянкою. Скажімо, відвезе все якийсь Пушилін зі своєю охороною та спокійнісінько продасть десь у Москві. Оглядати кортеж "ватолідера" ніхто не буде. Звісно, версія про те, що це зробили "зальотні" росіяни, теж має право на життя.

      Принаймні, де ж іще промишляти пограбуванням, як не у "республіках"? За цей злочин, якщо швидко втекти, у Росії нічого не буде. Місцеві ж навряд чи наважились на подібне. По-перше, надто небезпечно діяти під час комендантської години, яка створена лише для того, щоб терористи відловлювали "порушників" та самі могли творити безлад без зайвих свідків.

      До того ж, якщо б грабіжників все ж таки спіймали, а вони виявилися б "військовими "ДНР", домовитись із терористами вони б, швидше за все, змогли. Чого не скажеш про мирних мешканців. Їх спочатку катували б ті, хто "кришує" ЦУМ, а потім розстріляли б за законами військового часу.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Тероризм Публікації Новини Донецька війна
      Джерело: 24 Канал
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