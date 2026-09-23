Учасники саміту міжнародної Кримської платформи видали заяву з вимогами до Росії

Учасники Шостого саміту Міжнародної Кримської платформи 23 вересня у Нью-Йорку видали спільну заяву. У документі вони підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликали посилити міжнародний тиск на Росію.

Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на текст заяви.

Територіальна цілісність України

У заяві учасники наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальним морем. Вони також підтвердили політику невизнання незаконної анексії Росією Криму та Севастополя, а також окупованих частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Жодне територіальне надбання внаслідок погрози чи застосування сили не буде визнано законним, визнаючи, що тимчасова окупація Криму та інших частин території України становить грубе порушення Статуту ООН і серйозний виклик регіональній та глобальній безпеці,

– наголосили учасники.

У заяві йдеться, що припинення збройної агресії Росії – необідна умова для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, а також для досягнення всеосяжного, справедливого і сталого миру.

Учасники саміту рішуче засудили російську агресію, яка почалася з анексії Криму у 2014 році, а у 2022 році переросла в повномасштабне вторгнення та окупацію інших частин України.

Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та інші частини території України, тимчасово окуповані Російською Федерацією, були і залишаються невід'ємними частинами суверенної території України, а їхня тимчасова окупація не створює жодних правових підстав для зміни їхнього статусу,

– підтвердили вони.

Так само незаконними назвали "вибори", проведені Росією на ТОТ.

Окремо учасники звернули увагу на ситуацію в Чорному та Азовському морях. Вони заявили, що обмеження свободи судноплавства, мілітаризація Криму та використання півострова як військової бази створюють загрозу регіональній і глобальній безпеці. Також такі дії окупантів негативно впливають на міжнародну торгівлю, енергетичну та продовольчу безпеку.

Права людини та порушення на ТОТ

Учасники також засудили порушення Росією незаконні затримання, тортури, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінацію та обмеження фундаментальних свобод на тимчасово окупованих територіях.

Окремо засуджено депортацію та примусове переміщення українців, зокрема дітей, їхню русифікацію, індоктринацію та мілітаризацію. "Наголошуємо на необхідності їхнього безпечного, безумовного та якомога швидкого повернення в Україну", – додали учасники.

Учасники саміту закликали захищати права українців, кримськотатарського та інших корінних народів України. Вони засудили спроби змінити демографічний склад окупованих територій, привласнення культурних цінностей, знищення спадщини, довкілля, а також використання окупованих територій для обходу санкцій та незаконної економічної діяльності.

Наголошуємо на необхідності забезпечення повної відповідальності за будь-які воєнні злочини та інші тяжкі міжнародні злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. З цією метою ми підтримуємо діяльність міжнародних судових та інших відповідних механізмів,

– мовиться у заяві.

У заяві підтверджено важливу роль Міжнародної Кримської платформи як механізму координації міжнародних зусиль для звільнення та реінтеграції ТОТ України, захисту прав людини, збереження культурної спадщини та забезпечення міжнародної відповідальності.

Учасники наголосили на необхідності подальшого зміцнення міжнародної солідарності з Україною та посилення спільних дій у межах Платформи.

Міжнародну спільноту закликали:

вимагати від Росії припинити тимчасову окупацію та незаконну анексію українських територій відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН,

посилити міжнародні санкції проти Росії. Йдеться про обмеження щодо фізичних і юридичних осіб та секторів, причетних до агресії, окупації українських територій, експлуатації так званого "тіньового флоту" та обходу санкцій,

забезпечити захист цивільного населення на окупованих територіях, припинити репресії та забезпечити доступ міжнародних моніторингових механізмів,

активізувати міжнародні зусилля для звільнення всіх цивільних і політв'язнів, незаконно утримуваних Росією. Їм мають забезпечити належну гуманітарну допомогу, медичний догляд і захист,

активізувати роботу для безпечного та безумовного повернення в Україну дітей, яких викрала Росія,

посилити міжнародні зусилля для протидії політиці примусової асиміляції, індоктринації та зміни української ідентичності дітей і молоді на окупованих територіях, а також системній мілітаризації освіти,

продовжувати документування можливих порушень міжнародного права Росією, щоб створити доказову базу для притягнення винних до відповідальності,

посилити захист культурної спадщини України, підтримати цивільне населення України, яке постраждало від війни, і зміцнити міжнародну солідарність з Україною,

підтримувати Глобальну коаліцію українських студій, невід'ємною частиною якої є кримськотатарські студії. Мета – посилити присутність українських досліджень у світовій академічній спільноті та сприяти міжнародним дослідженням України, зокрема Криму,

розширювати обмін досвідом для створення спільних механізмів протидії іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, яке Росія використовує у межах агресії, окупації та спроб незаконної анексії українських територій,

докласти всіх зусиль для припинення окупації частини території України, відновлення її територіальної цілісності та зміцнення міжнародного правопорядку.

Звернення до Росії

Учасники закликали Росію припинити агресію проти України та вивести війська й окупаційні адміністрації з усіх ТОТ.

Держави та міжнародні організації закликали долучатися до Кримської платформи й посилювати міжнародний тиск на Росію.

Учасники підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну політично, дипломатично, економічно та гуманітарно, а також сприяти встановленню миру.

Звільнення всіх ТОТ України, включно з АР Крим та містом Севастополем, а також відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальне море, є вирішальними кроками для відновлення міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного правопорядку та забезпечення поваги до фундаментальних норм міжнародного права,

– переконані вони.