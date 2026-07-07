"Не може чекати до 2030 року": Зеленський закликав НАТО терміново норостити виробництво ППО

Президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі закликав європейських союзників терміново наростити виробництво систем протиракетної оборони. Він наголосив, що нинішніх можливостей Patriot уже недостатньо для захисту від російських балістичних атак.

Про це Зеленський повідомив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про посилення ППО?

Глава держави наголосив, що сучасні війни довели ефективність систем Patriot, однак нинішніх темпів їх виробництва вже недостатньо для задоволення потреб у протиракетній обороні, які стрімко зростають.

Це факт, і ми повинні на нього реагувати,

– підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже обговорює з американськими партнерами питання отримання ліцензій на виробництво систем Patriot і ракет до них. Він закликав союзників підтримати ці зусилля.

Крім того, Зеленський наголосив, що Європі необхідно розвивати власне виробництво доступних і серійних протиракетних комплексів. За його словами, ця робота вже розпочалася, однак її не можна відкладати до 2030 року чи пізніше.

Окремо президент повідомив, що питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із головних під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.

Сьогодні важливо знайти спосіб, як якомога швидше і якомога більше отримати ракети для систем Patriot. Це найважливіше, що ми обговоримо. Це термінова тема для нас,

– заявив Зеленський.

Президент також закликав країни НАТО та інших партнерів приділити першочергову увагу розвитку європейської протиракетної оборони. Він наголосив, що Європа має якнайшвидше створити власне ефективне ППО та забезпечити їх серійне виробництво, адже відкладати це питання більше не можна.