Саміт НАТО у 2027 році в Албанії може не відбутися: у Reuters назвали причину

Плани проведення саміту Північноатлантичного Альянсу в 2027-му році в Албанії можуть провалитися. Сполучені Штати Америки певною мірою невдоволені через видатки цієї країни на оборону.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

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Чому саміт НАТО-2027 під загрозою зриву?

Передусім зауважимо, що цьогорічний саміт відбудеться в Туреччині вже 7 – 8 липня. Проте в його заяві наразі немає інформації про проведення наступної зустрічі. Раніше ж заявлялося, що саміт 2027 має пройти саме в Албанії.

Європейський дипломат зазначив, що остання версія тексту заяви містить дані про те, що лідери з нетерпінням чекають на наступну зустріч. Проте час і місце саміту в документі не значаться.

Рішення ухвалюються на тлі прагнення європейських країн НАТО продемонструвати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Анкарі, що вони виконують зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат і намагаються уникати прямого загострення у відносинах із ним.

Паралельно з'явилася невизначеність щодо саміту в Албанії. Після публікації Reuters у квітні про те, що НАТО може відмовитися від щорічних самітів, обговорюється варіант рідших зустрічей, аби зменшити ризик напружених переговорів із Трампом наприкінці його президентського терміну.

Важливо! Джерела також зазначають, що рівень оборонних витрат Албанії може стати політичним фактором, і проведення саміту там потенційно здатне викликати негативну реакцію очільника Білого дому та медійний резонанс.

Водночас представник уряду Албанії підкреслив у коментарі Reuters, що всі подібні плани наразі залишаються лише проєктами, а не остаточними рішеннями.

На саміті НАТО в Гаазі у 2025 році союзники заявили про намір зустрітися спершу в Туреччині, а згодом в Албанії, а також погодили орієнтир витрачати до 5% ВВП на оборонні та пов'язані витрати протягом наступного десятиліття.

Попри загальне зростання військових бюджетів у країнах Альянсу, частина держав усе ще не досягає базового рівня у 2% ВВП. Зокрема, Албанія, Чехія та Словенія торік не виконали цього показника, хоча заявили про намір його перевищити.

Албанський уряд повідомив, що працює над фінансовими змінами, аби у 2026 році довести оборонні та суміжні витрати до 2,6% ВВП: з них 2,2% – основна оборона, а 0,4% – додаткові витрати на безпеку.

Деякі європейські дипломати, однак, вважають, що Албанія все ще може стати господарем наступного саміту, підкреслюючи, що остаточне рішення поки не ухвалене.

Чого чекати Україні від саміту НАТО в Туреччині?

Американський політолог українського походження, директор представництва Світового конгресу українців при ООН Андрій Добрянський, в інтерв'ю 24 Каналу висловив припущення, що ця зустріч може стати ключовим політичним етапом.

Серед обговорюваних тем – можливий пакет військової допомоги Україні на близько 70 мільярдів доларів на рік без участі США, а також суперечки навколо ролі України в порядку денному саміту.

Добрянський наголосив, що Росія намагається затягувати ухвалення рішень як щодо безпекових планів, так і щодо євроінтеграції України, впливаючи на політичні процеси в окремих країнах ЄС і НАТО. Він також зазначив, що Москва може робити ставку не лише на великі держави, а й на менші країни, використовуючи їхні політичні рішення для блокування важливих рішень Альянсу.

На цьому тлі Україна та її партнери активізують дипломатичні контакти з різними державами перед самітом, щоб уникнути можливих блокувань і досягти узгоджених рішень в Анкарі.