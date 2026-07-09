У Москві дуже занервували: що приніс для України саміт НАТО в Анкарі

Дональд Трамп змінив риторику на користь України. Зокрема на саміті НАТО звучало багато компліментів у бік нашої держави та президента Володимира Зеленського.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив 24 Каналу, що зміна позиції Трампа простежується від засідання "Великої сімки" і до саміту НАТО. Обидві події пройшли позитивно для України.

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Чому у Москві вже нервують?

На саміті НАТО в Анкарі Трамп підкреслив, що Сполучені Штати були, є і будуть вірними цьому союзу, своїм союзницьким зобов'язанням і наголосили, що дотримуватимуться 5 статті Альянсу. Вона передбачає, що у випадку нападу на одну з країн-членів – усі інші стають на її захист.

Це дуже важливо, бо це демонстрація єдності. За цим уважно стежить Кремль. Тому у Москві дуже нервова реакція на саміт. Вони обурені й зараз рвуть волосся на голові. А для України – це один із найбільш вдалих самітів,

– підкреслив Олег Рибачук.

Також можна сказати, що це найкраща зустріч Трампа і Зеленського. Вона не принесла нам жодних неприємних сюрпризів. Навпаки лідер США ще раз підтвердив свою попередню обіцянку про намір дати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot.

Це знову дуже чіткий сигнал для Путіна. Ба більше, все відбувається на тлі того, що учасники Альянсу підтвердили фінансування на 140 млрд на два роки для України. Водночас Росія не знайшла ніяких шпаринок, щоб зіграти на розбіжностях.

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"Україна – це країна, яка робить внесок в систему безпеки. НАТО визнало, що ми є важливим гравець, який посилює безпеку. А це основний аргумент, коли ухвалюють рішення про членство в Альянсі", – наголосив Олег Рибачук.

Отже, нас підтримали політично, фінансово. Є двосторонні зобов'язання, які озвучив Трамп зокрема щодо ліцензій. Стає зрозуміло, що у найближчі два роки Україна не матиме проблем з підтримкою. Втім цього не скажеш про Росію. Тому Путіну уже завтра варто думати про вихід з цієї війни.