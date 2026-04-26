Зеленський відповів, чи візьме Україна участь у саміті НАТО влітку
- Президент Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі, запланованому на початок липня.
- Формат участі України у саміті поки що не визначений.
Саміт НАТО в Анкарі запланований на початок липня. Україна буде представлена на заході, проте ще не відомо у якому форматі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, передає 24 Канал.
Що відомо про участь у саміті?
Журналісти запитали у президента Зеленського, чи буде представлена Україна на саміті НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. Він відповів ствердно.
Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині,
– сказав Зеленський.
Водночас український лідер додав, що поки зарано говорити про певний формат участі.
Нагадаємо, раніше Politico з посиланням на джерела писало про тиск з боку США на союзників по Альянсу з вимогою не допустити участь України та кількох країн з Індо-Тихоокеанського регіону у саміті.
НАТО попереджали про можливий напад Росії
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що гібридний удар Росії дронами по базах НАТО "можливий навіть завтра".
За його словами, росіяни виробляють достатньо "Шахедів", щоб стабільно атакувати Захід і його ППО.
Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Росія може становити загрозу країнам Альянсу вже в найближчі місяці. До того ж він сумнівається, що США зможуть захистити європейські країни.