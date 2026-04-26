Зеленський відповів, чи візьме Україна участь у саміті НАТО влітку

Саміт НАТО в Анкарі запланований на початок липня. Україна буде представлена на заході, проте ще не відомо у якому форматі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, передає 24 Канал.

Дивіться також Нові внески в PURL та рух України в ЄС: Зеленський розповів про результати зустрічі на Кіпрі

Що відомо про участь у саміті?

Журналісти запитали у президента Зеленського, чи буде представлена Україна на саміті НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. Він відповів ствердно.

Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині,

– сказав Зеленський.

Водночас український лідер додав, що поки зарано говорити про певний формат участі.

Нагадаємо, раніше Politico з посиланням на джерела писало про тиск з боку США на союзників по Альянсу з вимогою не допустити участь України та кількох країн з Індо-Тихоокеанського регіону у саміті.

НАТО попереджали про можливий напад Росії