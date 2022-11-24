Усе нагадує про неї: на столі Путіна під час саміту ОДКБ помітили український прапор

23 листопада у столиці Вірменії відбувся саміт лідерів ОДКБ. На кадрах з саміту користувачі мережі помітили одну дуже цікаву деталь.

Відео з саміту поширюють російські ЗМІ, адже саміт відбувався під прицілом камер, особливо пропагандистів. І от на відео потрапив український прапор біля Путіна.

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Український прапор перед Путіним

Найперше варто відзначити, що не йдеться буквально про прапор. Вочевидь людина, яка займалася оформленням місця зустрічі лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Білорусі та Росії, має гарне почуття гумору, адже біля Путіна поставили синю папку та жовті папери.

З огляду на поразки окупантів в Україні, іронія вийшла хорошою.

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Вірменія влаштувала Путіну неприємний прийом

У Єревані на тлі саміту ОДКБ відбулися протести проти Путіна та самопроголошеного білоруського диктатора Лукашенка. Крім того, вірменські опозиціонери виступають за вихід країни з ОДКБ. Гасла протестувальників "Росія, геть із Вірменії", "Росія – ворог" викликали небувалу істерику у російських посадовців.

Головною причиною цього стала пасивна реакція ОДКБ на конфлікт Вірменії та Азербайджану. Тобто колективний захист в організації не працює. Тому й Вірменія розчарована таким союзом.

До слова, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію ОДКБ, заявивши, що організація "недостатньо чітко оцінила" ситуацію між Вірменією та Азербайджаном, і Баку "може розцінити це як зелене світло від організації для подальшої агресії".

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