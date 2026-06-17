"Масовка": охоронець Путіна випадково розкрив обман із "виходом до народу" у Казані

Володимир Путін вперше майже за рік з'явився серед натовпу під час візиту до Казані, де стартував саміт Росія – АСЕАН. Його публічна поява супроводжувалася посиленою охороною та викликала питання щодо її організації.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як Путін використав "масовку" під час свого виходу до натовпу?

За даними журналістів, такі публічні виходи російський лідер використовує періодично, особливо після кризових подій у країні. Цього разу поява відбулася на тлі повідомлень про падіння рейтингів та складну ситуацію для Росії на фронті.

Аналітики звертають увагу, що візит до Казані став першою поїздкою Путіна до регіонів за тривалий час. У складі його охорони, ймовірно, був спецпідрозділ Федеральної служби охорони.

Окрему увагу привернули кадри з російських держЗМІ, де під час відвідування собору охоронець Путіна випадково вжив слово "масовка". Це викликало додаткові припущення щодо того, що зустрічі з людьми могли бути заздалегідь організованими.

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Журналісти зазначають, що на відео Путін рухається визначеним маршрутом і взаємодіє з підготовленими групами, що підсилює сумніви щодо спонтанності його появи перед громадянами.

Варто зазначити, Саміт Росія – АСЕАН проходить у Казані 17 – 18 червня 2026 року. Участь у ньому беруть делегації 11 держав АСЕАН та керівництво Росії на чолі з Володимиром Путіним.

Сторони обговорюють розвиток торгівлі, технологічного партнерства та співпраці у сфері безпеки. Окрему увагу приділяють кіберзахисту, фінансовим механізмам і розширенню економічної взаємодії, яка вже сягає близько 22 мільярдів доларів на рік.

Нагадаємо, за даними європейських розвідок і ЗМІ, заходи безпеки навколо Володимира Путіна суттєво посилені через побоювання замахів, атак безпілотників і внутрішніх загроз. Його режим охорони діє в умовах максимальної ізоляції та жорсткого контролю доступу.

Повідомляється, що Путін може тривалий час перебувати в закритих укриттях, а всі відвідувачі проходять багатоетапні перевірки. Під час пересувань використовуються великі кортежі та посилений супровід, а маршрути й резиденції додатково захищені ППО та системами радіоелектронної боротьби.