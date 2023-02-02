Лідерів ЄС попросили уникати кольору хакі на саміті Україна – ЄС, – Politico

Лідери Європейського союзу візьмуть участь у саміті Україна – ЄС у Києві. Посадовцям рекомендували уникнути кольору хакі.

Так, лідерам ЄС надіслали відповідні рекомендації щодо одягу й подорожей. Нагадаємо, що попередньо саміт пройде у столиці України 3 лютого.

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Лідерів ЄС попросили уникати кольору хакі

Генеральний секретаріат Єврокомісії рекомендував чиновникам взяти із собою звичайний діловий одяг і уникати одягу зеленого кольору, хакі або яскравих кольорів. Причина цього – залишити "військовий дрескод" для української сторони та щоб нікого не провокувати.

Також посадовцям радять взяти із собою зручне взуття, теплу куртку чи пальто.

Просимо подорожувати з легкими речами (рюкзак або щось подібне), уникаючи валіз, якщо це можливо. Оскільки точний час у дорозі передбачити неможливо, бажано бути готовим одразу з поїзда вирушити на зустрічі після прибуття, якщо це буде потрібно,

– зазначили в Єврокомісії.

Окрім цього, посадовців попросили потурбуватись про харчування самостійно, однак у поїзді роздаватимуть "бокси з холодною їжею".

Про що говоритимуть на саміті Україна – ЄС

Темою саміту може буде продовження підтримки України. Лідери також, ймовірно, обговорять шлях України до членства у блоці.

Зазначимо, що останній, 23-ій саміт Україна – Європейський союз відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.