Вже 1 жовтня у Києві має відбутися саміт Україна – ЄС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, які теми порушать політики. Серед головних тем подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії.

Кулеба пояснив, що віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина займається підготовкою до саміту та "наповненням його потужним змістом". Про це повідомив міністр закордонних справ України в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Коментуючи порядок денний, Кулеба назвав головним його питанням "рух уперед".

Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного,

– пояснив Кулеба.

Головні теми саміту Україні – ЄС

Оновлення Угоди про асоціацію.

Інтеграція в цифровий ринок.

Прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції.

Подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу після її звільнення.

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Зауважимо, що попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні 2019 року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.