Саміт Україна – ЄС не відбудеться 1 жовтня: захід перенесли
Вже менш ніж за тиждень в Україні мав відбутися саміт Україна – ЄС. Однак захід перенесли на 6 жовтня. Окрім дати саміту перенесли й місце його проведення.
Відповідне рішення ухвалили президент Європейської ради Шарль Мішель та Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови. Про це повідомляє президент України у твіттері.
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Шарль Мішель зазначив, що зустріч відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.
Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1 – 2 жовтня,
– написав Мішель.
Володимир Зеленський додав, що у саміті Україна – ЄС візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зауважимо, що раніше Шарль Мішель мав прибути з візитом до Києва 26 вересня. Однак 22 вересня пішов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки. 25 вересня, президент Євроради вийшов з карантину, отримавши негативний результат тесту.
Саміт Україна – ЄС: про що говоритимуть
- Саміт Україна – ЄС має відбутися 6 жовтня у Брюсселі. Серед головних тем – подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії.
- Також політики та дипломати обговорюватимуть оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, інтеграцію в цифровий ринок і прогрес у сфері юстиції.
- Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні 2019 року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.