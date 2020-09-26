Вже менш ніж за тиждень в Україні мав відбутися саміт Україна – ЄС. Однак захід перенесли на 6 жовтня. Окрім дати саміту перенесли й місце його проведення.

Відповідне рішення ухвалили президент Європейської ради Шарль Мішель та Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови. Про це повідомляє президент України у твіттері.

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Шарль Мішель зазначив, що зустріч відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1 – 2 жовтня,

– написав Мішель.

Володимир Зеленський додав, що у саміті Україна – ЄС візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of - important partnership. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2020

Зауважимо, що раніше Шарль Мішель мав прибути з візитом до Києва 26 вересня. Однак 22 вересня пішов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки. 25 вересня, президент Євроради вийшов з карантину, отримавши негативний результат тесту.

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