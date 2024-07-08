Саміт триватиме впродовж 9 – 11 липня. Вже в середу Зеленський має зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Ця зустріч є вагомою для України.

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Чому зустріч Зеленського і Джонсона так важлива

Очікується, що ключовою темою саміту у Вашингтоні стане підтримка України.

У квітні Джонсон очолив двопартійний пакет допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню, проти якого виступили союзники олишнього президента Трампа у Конгресі.

Водночас майбутня підтримка США України може опинитися під загрозою, якщо на президентських виборах 5 листопада переможе Дональд Трамп.

Нагадаємо, що за словами представника адміністрації США, країни-члени НАТО мають підтвердити готовність підтримувати Україну зараз і в довгостроковій перспективі, а також оголосити нові кроки щодо зміцнення ППО нашої країни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Майк Джонсон засудив дії країни-агресорки та закликав застосувати проти неї санкції.