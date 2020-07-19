Наразі країни Євросоюзу не змогли домовитися про фінансову допомогу державам, які найбільше постраждали від COVID-19. Тому саміт ЄС продовжили ще на один день. Ангела Меркель заявила, що лідери об’єднання можуть не дійти згоди й 19 липня.

Саміт ЄС триває, однак результатів може не бути

У Брюсселі вже третій день поспіль триває саміт Європейського Союзу, повідомляє AFP.

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На ньому намагаються домовитися про фінансову допомогу найбільш постраждалим від коронавірусу членам об'єднання.

Канцлерка Німеччини заявила, що у 27 лідерів було "багато позицій" щодо обсягу фонду.

Але я досі не можу сказати, чи буде знайдене рішення. Можливо, сьогодні не буде досягнуто ніякого результату,

– зазначила Меркель.

До слова, канцлерка Німеччина мала приєднатися до президента Франції Еммануелю Макрона і президента Євроради, який приймає саміт, Чарльза Мішеля, щоб підготувати нову пропозицію щодо подолання розбіжностей. Вони виникли після того, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та його союзники заблокували угоду.

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Що відомо про розбіжності