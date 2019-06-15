Самопідпал у Бердичеві: у якому стані підприємець та його рятівник

Нацполіція спільно з прокуратурою Житомирщині розслідують інцидент, який стався напередодні просто у залі Бердичівської міськради. Там чоловік на знак протесту підпалив себе. Наразі слідчі кваліфікують справу як доведення до самогубства.

63-річний місцевий підприємець Володимир Синявський, прийшовши на сесію, попросив слова для виступу. Почувши відмову, дістав із кишені пляшку з розчинником, облив себе та підпалив.

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Рятувати палія одразу кинувся депутат міської ради Валерій Шелепа. Він у лікарні із 8% опіків тіла. Найбільше у чоловіка постраждали рука та плече. Сам палій Володимир Синявський перебуває у реанімації.

В нього обпалені обличчя, шия, голова, грудна клітка, передпліччя і плечі, Площа пошкодження складає орієнтовно 20%. Він госпіталізований у реанімаційне відділення,

– сказав завідувач травмпункту Бердичівської лікарні Петро Чирка.

Що відомо про палія

Володимир Синявський відомий у Бердичеві підприємець займався ресторанним бізнесом. Через ресторан у чоловіка виник конфлікт з орендарем, про який знали у Міськвиконкомі. Для розв'язання конфлікту підприємців викликали на засідання міської ради, однак чоловік тоді не прийшов. Згодом його попередили, що скасують договір оренди.



Підприємець підпалив себе / Фото rio-berdychiv.info

Володимир Синявський впевнений, що йому навмисне заважають займатися підприємницькою діяльністю. І саме тому був змушений вчинити цей акт.

Найцікавіше, я тільки виграв суд про продовження договору, вони зразу, подали документ на моє виселення з цього приміщення,

– повідомив підприємець.

Міський голова Бердичева шокований тим, що сталося. Аби розібратись в інциденті, він доручив провести службове розслідування. Поліція та прокуратура також з'ясовують усі обставини події.