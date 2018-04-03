Samsung презентувала ігровий ноутбук Notebook Odyssey Z

Компанія Samsung оголосила випуск ігрового ноутбука Notebook Odyssey Z. У продаж ноутбук надійде у квітні.

Про це пише видання prostotech.com.

Notebook Odyssey Z оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD (1080p), до 6 ГБ GeForce GTX 1060 GPU і до 16 ГБ DDR4. В ноутбуку вбудована система охолодження AeroFlow Z, яка складається з трьох ключових компонентів: парової камери (Dynamic Spread Vapor Chamber), системи охолодження і вентиляторів.

Читайте також: Xiaomi презентувала ігровий ноутбук за доступною ціною

Також на новинці від Samsung встановлений 6-ядерний процесор Intel Core i7 8 покоління з 12 потоками і підтримує пам'ять DDR4 з пропускною спроможністю 2400 МГц.

До речі, ноутбук оснащений вдосконаленою клавіатурою з кратерними кнопками. Тачпад має інший дизайн – він розташований збоку для більш зручного використання.

Як запевняють розробники, ноутбук працює безшумно, так шум вентилятора може досягати 22 децибел.

Ігровий ноутбук Samsung Notebook Odyssey Z буде доступний в срібному кольорі (Titan Silver).

Ігровий ноутбук Notebook Odyssey Z