ЗМІ показали, як виглядає Петербурзький нафтовий термінал після атаки

У російському Санкт-Петербурзі 3 червня "бавовна" завітала на нафтовий термінал. Українські дрони влаштували там масштабну пожежу.

"Схеми" показали супутникове фото з наслідками цієї атаки.

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Як виглядає Петербурзький нафтовий термінал після атаки?

Журналісти опублікували знімок із супутника Planet Labs. На ньому якраз видно масштабну пожежу на території нафтового термінала.



Як виглядає Петербурзький нафтовий термінал після атаки / Фото "Схем"

Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно, бздюхає у Європу. Місця сакрального коріння диктатора, де "ленинградская улица" 60 рочків тому навчила Вову бити першим,

– так прокоментував атаку командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Він повідомив, що ця операція була проведена спільно з ССО, СБУ та ГУР.

Нагадаємо, що Петербурзький нафтовий термінал розташований на південному сході міста.

Це один із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні.

На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність термінала становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

До слова, що Сили безпілотних систем також заявили про ураження російського корвета "Бойкий" у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

Корабель якраз перебував на ремонті.

"Бойкий" є носієм керованого ракетного озброєння, що робить його однією з найцінніших одиниць Балтійського флоту Росії.