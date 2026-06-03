На тлі атаки по Санкт-Петербургу: Фінляндія вночі закривала свій повітряний простір, – Yle

Фінська влада вночі 3 червня вводила обмеження на рух у частині свого повітряного простору. Це відбувалося на тлі атаки українських безпілотників по Санкт-Петербургу.

Про це пише фінське агентство Yle.

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Що відомо про обмеження руху в повітрі у Фінляндії вночі 3 червня?

Вночі Збройні сили Фінляндії запровадили зону обмеження на польоти авіації у Фінській затоці. Крім того, було перенаправлено рух морських суден у цьому регіоні.

Метою цих заходів було гарантування безпеки цивільних рейсів під час ударів по об'єктах у Санкт-Петербурзі. Вранці обмеження були зняті.



Зона, де вночі 3 червня вводили обмеження на рух у повітрі, у Фінляндії / Фото Yle

Також фінські винищувачі здійснили розвідувальні польоти в затоці після українських атак. Повідомлялося, що польоти винищувачів-розвідників розбудили людей у ​​Кюменлааксо, особливо в Котці та Хаміні.

Нагадаємо, уночі 3 червня жителі Санкт-Петербурга масово скаржилися на повітряну атаку, вибухи та пожежі у місті. Згодом стало відомо про ураження нафтового термінала.

Уже вранці командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив, що однією з цілей атаки став нафтовий термінал "Санкт-Петербург". Прикметно, що удар також відбувся, коли у Пітері проходить Петербурзький міжнародний економічний форум.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков після удару по Санкт-Петербургу заявив, що Москва продовжуватиме "системні" удари по Україні у відповідь.