"Вбивці, ви розбомбили його": на цинічній інсталяції про Маріуполь у Росії залишили послання

Росіяни цинічно встановили у Санкт-Петербурзі інсталяцію, яка нібито присвячена Маріуполю. Проте вона виявилася недовговічною.

Фото та відео з Санкт-Петербурга поширюють у соцмережах. Інсталяція складається з двох сердець. На них невідомі залишили напис-послання для росіян.

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"Вбивці, ви розбомбили його. Юди", – написали фарбою.

Після цього інсталяцію почали розбирати. Її окупанти встановили нібито на честь братерства з містом, яке самі знищили.

Інсталяція у Росії: дивіться відео

Що відбувається у Маріуполі

Росіяни намагаються перетворити зруйнований Маріуполь на Донеччині у тилову базу. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ворог стягує до міста "зуби дракона" – бетонні укріплення з Криму. Їх виготовляють поблизу окупованого Севастополя.

Спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу, – повідомив Андрющенко.

Чоловіків не випускають з міста

Андрющенко сказав, що чоловікам важко виїхати з міста. У Маріуполі немає жодних умов, щоб пережити зиму.

"Росіяни блокують виїзд через Василівку. На вихідних їхав автобус з Бердянська з маріупольцями, їх у Василівці змусили вийти з автобуса й повернули до Бердянська", – сказав радник мера.