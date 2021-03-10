Американці своїм жестом проти Коломойського явно демонструють: є люди у Вашингтоні, яким небайдуже, що буде з Україною, відбуватимуться у ній речі, спрямовані на розвиток чи на деградацію.

Санкції США проти Коломойського: як це вплине на Україну?

Питають часто останніми днями, що означають санкції проти Коломойського для українсько-американських відносин. Відповідаю.

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По-перше, Адміністрація Байдена всіляко намагається продемонструвати, що вона дійсно серйозно налаштована відстоювати демократію та антикорупційні зусилля в міжнародному масштабі. Тобто, дійсно виконувати передвиборчу обіцянку Байдена. Блінкен на минулому тижні, оголошуючи зовнішньополітичні пріоритети США, серед восьми головних завдань питання відновлення демократії у США та світі назвав серед трійки перших цілей.

Певною мірою, санкції проти Коломойського можуть розглядатись як своєрідний підготовчий етап до Глобального саміту демократій, який Байден анонсував у перший же рік свого президентства (дехто говорить про осінь цього року як можливу дату).

Отож, йдеться не лише про Україну, йдеться про глобальний вимір, в якому Україна буде лише одним, хоча і доволі яскравим епізодом, тому що про корупцію в тій же Росії почали масово говорити в західних столицях зовсім недавно, під впливом Навального, а про корупцію в Україні пишуть та говорять десятиріччями. А в останні роки з подачі Трампа і Ко так взагалі робили це взахльоб на всіх можливих рівнях. Отож, хештег Блінкена у Твіттері "UnitedAgainstCorruption" варто розглядати як новий слоган у взаємодії з багатьма країнами світу, не лише Україною.

Україна на радарі уряду США

По-друге, американці своїм жестом проти Коломойського явно демонструють: є люди у Вашингтоні, яким небайдуже, що буде з Україною, відбуватимуться у ній речі, спрямовані на розвиток чи на деградацію. Іншими словами, як влучно зауважив колишній спецпредставник США з питань санкційної політики День Фрід – це доказ того, що Україна перебуває на радарі уряду США.

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Наголошу: Україна, не Коломойський і не Зеленський. І тут особливо показовим у заяві Блінкена про оголошення санкцій, є момент не про те, за що, власне, санкціі запроваджуються (значна корупція у часи головування Дніпропетровщиною), а про те, де йдеться про занепокоєння "поточними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси та інституції в Україні".

США дають чітко зрозуміти: ключовим і верховним мірилом для всіх українських політиків та держслужбовців стає їхня спроможність сприяти демократичним процесам та інституціям (зокрема й антикорупційним), а не підважувати їх. Таким мірилом, наприклад, не є заслуги у боротьбі з російською агресією. І на прикладі Коломойського, у якого на початковому етапі війни такі заслуги, очевидно, теж були, це особливо показово. Про це мають пам'ятати ті, хто думає, що своїм внеском у стримування російської агресії купив в американців якусь індульгенцію у питаннях корупційних зловживань чи порушень верховенства права.

Таким мірилом, очевидно, вже не є декларації і биття себе кулаками в груди з приводу відданості європейському чи євроатлантичному курсу України. У заяві Блінкена про це заявлено достатньо симптоматично: ми підтримуємо політичні, економічні та судові реформи, які критично важливі для євроатлантичного шляху України. Тобто, спочатку реформи, все інше – похідне. Хоча, здавалось би, що складного було в тому, аби публічно підтримати і реформи, і "євроатлантичний шлях" України?

Унісон Байдена та Білнекена: що має зрозуміти українська влада

По-третє, якщо з 2014 року українсько-американські відносини багато в чому визначались глибиною, інтенсивністю та послідовністю запровадження санкцій щодо Росії, то насьогодні вони починають перебувати під певним впливом і санкцій щодо окремих українських громадян, так чи інакше дотичних до української влади.

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Першим таким тестовим кейсом для Зеленського стали санкції щодо представника його власної партії Дубінського. Санкції проти його колишнього бізнес-партнера, який, по суті, контролює і частину його ж партії, є наступним тестовим кейсом. Те, в який спосіб Зеленський відреагує чи не відреагує на ці та подальші санкції, визначатиме тональність діалогу принаймні на рівні тих осіб в Адміністрації США, для яких подібні реакції є принциповими та показовими. Блінкен, який скористався правом держсекретаря, щоб особисто оголосити санкції проти Коломойського, належить до їх числа. А Блінкен і Байден звикли за роки спільної роботи говорити в унісон настільки, що вже давно стало незрозуміло, де починається думка першого, а де завершується думка другого.

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