Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує на те, що лідери країн, які входять до Північноатлантичного союзу, змінять стратегічну концепцію відносин НАТО і Росії. Далі читайте російською.

В концепции, которая продолжает оставаться актуальным для НАТО документом, говорится о стратегическом сотрудничестве с Россией. Проблема только в том, что эту концепцию принимали до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Читайте также Крым как надгробный камень на российском правосудии

Чем является НАТО в умах российской власти?

Сейчас уже даже неудобно напоминать, что после краха Советского Союза Россию вовсе не считали противником Североатлантического союза и действительно были настроены развивать дружественные и партнерские отношения с этой страной. Даже знаменитое расширение НАТО на Восток воспринималось совершенно по-разному странами, которые хотели присоединиться к альянсу, "старыми" членами НАТО и самой Россией.

Бывшие страны – участницы Варшавского договора, исчезнувшего почти одновременно с СССР, стремились под натовский "зонтик", потому что опасались, что настроения в России изменятся и она вновь станет угрожать странам, еще недавно ощущавшим на себе всю тяжесть советского присутствия. Для "старых" членов НАТО расширение альянса было прежде всего расширением системы европейской безопасности, и их лидеры совершенно не понимали, почему кто-то должен воспринимать это расширение как агрессивные планы.

А в России это именно так и воспринималось – потому что при всех демократических тенденциях в политике тогдашнего российского руководства советские стереотипы во внешней политике никуда не исчезли. С приходом к руководству российской дипломатией старого чекиста Евгения Примакова и в особенности после того, как президентом России стал тогда еще молодой чекист Владимир Путин, эти стереотипы, похоже, возобладали окончательно. НАТО – "агрессивный блок". Расширение альянса – "действия, направленные против России" и вообще "обман", так как Михаилу Горбачеву якобы обещали не расширять НАТО в обмен на объединение Германии.

И всегда хочется спросить у тех, кто транслирует эти мифы: а если бы не пообещали, то тогда что? Не было бы объединения? Сохранился бы Варшавский договор? А Советский Союз? А российские войска по-прежнему находились бы в Варшаве или Праге?

Империалистическое сознание и новый мир

Понятно, что все это – риторические вопросы. Кремль, думаю, просто не захотел смириться с тем непреложным фактом, что после краха СССР НАТО остался единственным гарантом безопасности именно потому, что никогда не был "агрессивным блоком". Агрессивным был Советский Союз. Именно поэтому он и исчез. И возвращаться к его политическому наследию – значит наносить удар вовсе не по НАТО, а по собственному будущему.

Но путинская Россия, похоже, занята именно этим возвращением. Аннексия Крыма действительно подвела черту под попытками цивилизованного мира выстроить с Россией стратегическое партнерство. Потому что Кремль позволил себе плюнуть даже на элементарные нормы международного права, разрушить миропорядок, создание которого стало выводом из трудных уроков Второй мировой войны.

Рекомендуем! Плюют на элементарные правила: что ждет Россию после санкций США

И теперь на Западе говорят разве что о диалоге с Москвой – да и то нарываются на оскорбления. Так что да, концепции, похоже, придется пересматривать.