Лазівок більше не буде: наскільки болісно вдарять по Білорусі підготовлені санкції ЄС

В Євросоюзі запропонували нові обмеження проти Білорусі за підтримку Росії у війні проти України. Цей пакет санкцій є довгоочікуваним, оскільки має закрити всі лазівки для Алєксандра Лукашенка.

Раніше, коли запроваджувалися санкції Алєксандр Лукашенко та Владімір Путін знаходили можливості їх обійти, однак не тепер. Про це 24 Каналу розповів радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Зверніть увагу Лукашенко розуміє нинішню позицію України, тому вже затіяв нову гру, – Гудков

Більше не буде жодних лазівок

Так, спочатку на Росію накладали санкції, що стосувалися імпорту. Натомість до Білорусі застосовували обмеження на експорт. Відтак, вони знайшли спосіб обійти ці санкції: Путін купував продукцію та ввозив через Білорусь, тоді як Лукашенко вивозив її через країну-агресорку.

Зараз Євросоюз пообіцяв, що цієї лазівки більше не буде. Санкції будуть синхронізовані,

– повідомив білоруський опозиціонер.

Він також висловив сподівання, що відповідні санкції дотиснуть режим самопроголошеного білоруського лідера і він:

зупинить будь-яку участь у війні проти України та підтримку Росії;

зупинить терор проти білоруського народу;

виведе російські війська з території Білорусі.

Вячорка зауважив, що санкції проти Білорусі мають бути сильними та без лазівок для того, щоб вони спрацювали. Крім того, необхідно, щоб ЄС якомога швидше їх ухвалив.

Санкції вдарять по кишені Лукашенка

Санкції Євросоюзу насамперед стосуються військово-промислового комплексу Білорусі та державних підприємств. Обмеження мають перекрити джерела фінансів, якими підтримується режим Лукашенка. Меншою мірою вони торкнуться пересічних білорусів.

Система економіки Білорусі відрізняється від російської. Наприклад, Лукашенко напряму отримує дивіденди від торгівлі нафтопродуктами, добривами, продуктами металообробки та деревообробки. Ці галузі економіки в Білорусі напряму фінансують апарат Лукашенка та участь Білорусі у війні,

– розповів білоруський опозиціонер.

Водночас ВПК Білорусі перебуває під особистим контролем Лукашенка чи його найближчого оточення. На думку Вячорки, необхідно не просто внести їх до санкційного списку, а й розглянути можливість вторинних санкцій. Тобто обмежити укладання договорів країн третього світу з цими компаніями.

Нові санкції проти Білорусі: що відомо

Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі. Там запропонували заходи, що приведуть Білорусь до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію.

Так, в Євросоюзі запропонували наступні заходи:

заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;

санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото;

торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.

Пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільг на відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб.

Крім того, законодавство дозволить ЄС переслідувати усіх, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.