Політтехнолог пояснив, чому Трамп тягне з новими санкціями проти Росії

Дональд Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії, попри заклики партнерів. Водночас Велика Британія готова діяти більш рішуче.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, які санкції є найбільш дієвими на російську економіку. Відомо, що Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, який спрямований проти 10 організацій та 20 суден, зокрема нафтових танкерів та компанії, що пов'язані з морським транспортом. Також обмеження стосуються постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

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Чекає кроків з боку європейців

Загородній нагадав, що влітку 2024 року ще не були запроваджені такі жорсткі санкції, як сьогодні. Джозеф Байден посилив їх лише наприкінці своєї каденції, і не виключено, що за згодою новообраного президента Дональда Трампа. Ці обмеження діють і є набагато сильнішими за європейські.

Потрібно об'єктивно дивитися на цю ситуацію. Американці запитують європейців: "Чому ви не оголошуєте торгівельну блокаду Росії?". Трамп ще під час виборів наголошував, що це – європейська війна. Відповідно Європа має витрачати більше ресурсу на свою оборону,

– пояснив політтехнолог.

Також США не зрозуміло, чому європейські країни вимагають від них посилення санкцій проти Росії, але при цьому Євросоюз, за його словами, відклав свою ядерну незалежність.

Європейці не хочуть переводити блоки АЕС, побудованих ще за часів Радянського Союзу, на неросійське паливо. Водночас Україна впродовж 15 років працювала над тим, щоб за власні кошти переобладнати свої АЕС зокрема, Запорізьку, на американське паливо. Проте таких кроків з боку Європейського Союзу не було.

Також Трамп запитував у Фрідріха Мерца під час його візиту до США, чому Німеччина продовжує купувати російський скраплений газ? Якби купувала, наприклад, американський газ, тоді б торгівельна суперечка була б вирішена. США постачали б газ Європі, був би урівняний торгівельний баланс, а європейські країни припинили б фактично допомагати Росії.

Так само не діє цінова стеля на російську нафту, що перевозиться морським шляхом, у 60 доларів, запроваджена США та Європою у 2022 році. Росіяни продовжують спокійно торгувати. За три роки не було жодного моніторингу, який би забороняв Росії торгувати нафтою,

– відзначив Тарас Загородній.

Тому, на його думку, єдиним дієвим механізмом залишаються "санкції СБУ", які на початку 2025 року завдали ударів по російських нафтових терміналах в Усть-Лузі та Новоросійську. Після цього нафтогазові прибутки Росії знизились на 15%.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не готовий вводити нові жорсткі санкції щодо Росії, відреагувавши на заклики європейських країн та Великої Британії "до рішучих дій через війну в Україні" на саміті G7. За словами президента США, Європа має перша вдатися до таких кроків. Трамп зауважив, що коли запроваджує санкції, вони "коштують США величезні гроші – мільярди й мільярди доларів".