Не знають, як переживуть 2026 рік, – ексглава МЗС сказав, у яку пастку загнала себе Росія

Гарантії безпеки від США не мають реальної ваги, що продемонстрував Будапештський меморандум, тому європейські союзники побоюються, що у разі нападу Росії Дональд Трамп може не надати підтримки. Водночас Росія не знає, як переживе 2026 рік через вичерпані внутрішні резерви та дію ефективних санкцій.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що Україні треба витримати цей рік, і якщо всі фактори зійдуться в одній точці, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка.

Чи витримає Росія санкції після 2026 року?

"У нас є приклад Будапештського меморандуму, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп – всі ці президенти підтверджують, що одне діло підписувати папірці, а інше – діяти. Зараз європейські союзники неофіційно говорять, що не знають, що зробить Трамп, якщо Росія нападе, і дуже бояться, що він нічого не зробить", – сказав Огризко.

Ідея створення європейської оборонної структури перезріла і давно мала бути реалізована. У деяких європейських країнах з'явилися люди, які публічно говорять про це в Європарламенті, Єврокомісії та інших структурах. Однак від обговорення до створення проходять місяці.

Покладатися на непередбачуваного Трампа не можна. Україні потрібна власна потужна армія і підтримка європейських партнерів, і це можливо витримати. Навіть офіційні російські чиновники говорять, що не знають, як Росія переживе 2026 рік,

– зауважив Огризко.

Заступник міністра фінансів Росії визнав, що їхні плани на 2026 рік фейкові та базуються лише на уявленнях, а не на реалістичних даних. У Росії залишається фактично цей рік – внутрішні резерви вичерпано, зовнішніх запозичень немає, санкції працюють.

"Американці обіцяли ввести додаткові санкції, плюс згадали, що царська Росія винна США 250 мільярдів доларів. Йде накопичення факторів, які, якщо зійдуться в одній точці, розірвуть Росію на частини. Нам треба витримати цей рік. І тоді, я думаю, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка", – підсумував Огризко.

