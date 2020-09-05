Рекомендуємо впроваджувати санкції одразу проти всіх парламентаріїв, – реакція ОПУ на санкції РФ
Уряд Росії 5 вересня розширив список українських громадян, проти яких введено санкції. У перелік потрапили десятки відомих політиків, більшість з яких – чинні нардепи. В Офісі Президента вже відреагували: кажуть, що дії Москви не мають очевидних логічних пояснень та носять спекулятивний характер.
Це – "технологічний прийом" Росії
В ОПУ впевнені, такий "технологічний прийом" Росія використала на тлі скандальних подій – отруєння Олексія Навального та протестів у Білорусі. Про це мовиться в заяві Офісу Президента.
Детально Росія розширила санкції проти України: у списку – Порошенко та Вакарчук
У Зеленського наголосили, що якщо запровадження санкцій стосується принципових позицій України щодо територіальної цілісності та принципів демократії, то у списку має бути значно більше людей.
По всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків,
– мовиться у заяві Офісу Президента.
Хто потрапив у перелік, складений росіянами
Зазначимо, що до списку осіб, проти яких росіяни ввели обмежувальні санкції, потрапили 5-й президент України Петро Порошенко та екскерівник "Голосу" Святослав Вакарчук, а також його наступниця Кіра Рудик.
Ще кілька прізвищ зі списку:
- Ярослав Железняк – нардеп від "Голосу";
- Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, нардеп від "ЄС"
- Яна Зінкевич – нардеп від "ЄС";
- Юлія Клименко – нардеп від "Голосу"
- Степан Кубів – ексвіцепрем'єр-міністр України;
- Роман Лозинський – нардеп від "Голосу";
- Ірина Луценко – політикиня, екснардеп;
- Сергій Рахманін – нардеп від "Голосу";
- Сергій Тарута – підприємець та політик;
- Софія Федина – нардеп від "Голосу";
- Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "ЄС";
- Ярослав Юрчишин – нардеп від "Голосу";
- Валентин Наливайченко – політик, ексурядовець, нардеп від "Батьківщини";
- Олег Синютка – нардеп від "ЄС";
- Михайло Цимбалюк – нардеп від "Батьківщини" та інші.
Що відомо про санкції Росії проти України?Росія почала вводити санкції проти України невдовзі після свого вторгнення на територію нашої країни. Спершу це були заборони на імпорт певних товарів.
Згодом у 2018 році російський президент Володимир Путін ввів і персональні санкції проти українських компаній, а також окремих політиків.