Уряд Росії 5 вересня розширив список українських громадян, проти яких введено санкції. У перелік потрапили десятки відомих політиків, більшість з яких – чинні нардепи. В Офісі Президента вже відреагували: кажуть, що дії Москви не мають очевидних логічних пояснень та носять спекулятивний характер.

Це – "технологічний прийом" Росії

В ОПУ впевнені, такий "технологічний прийом" Росія використала на тлі скандальних подій – отруєння Олексія Навального та протестів у Білорусі. Про це мовиться в заяві Офісу Президента.

Детально Росія розширила санкції проти України: у списку – Порошенко та Вакарчук

У Зеленського наголосили, що якщо запровадження санкцій стосується принципових позицій України щодо територіальної цілісності та принципів демократії, то у списку має бути значно більше людей.

По всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків,

– мовиться у заяві Офісу Президента.

Хто потрапив у перелік, складений росіянами

Зазначимо, що до списку осіб, проти яких росіяни ввели обмежувальні санкції, потрапили 5-й президент України Петро Порошенко та екскерівник "Голосу" Святослав Вакарчук, а також його наступниця Кіра Рудик.

Ще кілька прізвищ зі списку:

Ярослав Железняк – нардеп від "Голосу";

Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, нардеп від "ЄС"

Яна Зінкевич – нардеп від "ЄС";

Юлія Клименко – нардеп від "Голосу"

Степан Кубів – ексвіцепрем'єр-міністр України;

Роман Лозинський – нардеп від "Голосу";

Ірина Луценко – політикиня, екснардеп;

Сергій Рахманін – нардеп від "Голосу";

Сергій Тарута – підприємець та політик;

Софія Федина – нардеп від "Голосу";

Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "ЄС";

Ярослав Юрчишин – нардеп від "Голосу";

Валентин Наливайченко – політик, ексурядовець, нардеп від "Батьківщини";

Олег Синютка – нардеп від "ЄС";

Михайло Цимбалюк – нардеп від "Батьківщини" та інші.