Слідом за Європейським союзом Сполучені Штати ввели санкції проти високопоставлених російських чиновників і ряду наукових установ, які можуть бути причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Далі читайте російською.

Это первые американские санкции после отравления и задержания Навального и первые санкции новой администрации президента Джозефа Байдена. И они, уверен, демонстрируют, что Белый дом не собирается отказываться от давления на Кремль по всему спектру проблем, связанных с нарушением Россией норм международного права и прав человека в самой стране.

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Политической изоляция будет нарастать

Совсем недавно президент Джозеф Байден говорил о том, что США никогда не признают аннексию Крыма. Теперь вот – санкции против чиновников, среди которых оказались не только одиозные силовики, но и архитектор внутренней политики Кремля, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. А это означает, что в Вашингтоне уверены: за преследованием Навального стоят отнюдь не только силовые структуры, они лишь исполнители политических решений.

И действительно, арест Навального продемонстрировал, что в своем "диалоге" с оппозицией российские власти больше не собираются уважать даже нормы собственного законодательства. Но это, уверен, – закономерный путь развития "посткрымской" России, когда с аннексией Крыма Кремль продемонстрировал такое же безразличие к нормам международного права.

Очевидно, что в Москве на новые санкционные меры Вашингтона ответят очередными заявлениями о недопустимости давления и о бессмысленности точечных санкций для российской экономики. Действительно, после того как решение о новых санкциях было обнародовано, курс российского рубля только укреплялся, а эксперты говорили о том, что угроз для российского рынка нет.

Россия без правил

Зато есть другая угроза – нарастающей политической изоляции российского руководства. А политическая изоляция, думаю, рано или поздно неминуемо приводит к экономическому разрыву и технологическому отставанию – через это уже проходил Советский Союз.

А пока что даже наиболее заинтересованные в сотрудничестве с Москвой западные политики вынуждены признать, что Россия не собирается договариваться с Западом и соблюдать хотя бы самые элементарные правила. Визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля оказался в этом смысле своеобразным моментом истины – на попытку диалога российское руководство ответило откровенными оскорблениями в адрес высокого гостя.

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Что ж, думаю, новый государственный секретарь США Энтони Блинкен вряд ли вскоре соберется в гости к Сергею Лаврову.