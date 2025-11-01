Є ймовірність скасування, – ексчлен парламенту НАТО сказав, що не так із санкціями Трампа

21 листопада наберуть чинності американські санкції, які Трамп ввів щодо російських нафтових груп "Роснефть" і "Лукойл", а також їх дочірніх фірм. Якби лідер США дійсно хотів вдарити по Росії, то запровадив негайні санкції, а не ті, які мають запрацювати через певний період.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, прогнозуючи, що до 21 листопада російський нафтовий бізнес буде переоформлювати свої документи, удар по ньому буде, але за умови, якщо Трамп не скасує ці санкції.

Чи стануть нові санкції США кінцем для Росії?

Ймовірність того, що президент Сполучених Штатів скасує санкції проти російської нафти, на думку екссекретаря польської делегації в парламенті НАТО, складає 50%. Він не виключає, що Росія може зробити певний жест і заявити, що готова розмовляти. Адже Трамп ввів ці обмеження як раз через те, що не побачив зацікавленості з боку Кремля до мирних переговорів.

"Колишній досвід показує, що санкції, які вводив Байден, працюють на коротку перспективу. Перші два – три місяці дійсно був удар і Росія втрачала кошти, потім все переоформлювала і все поверталось до того, як було раніше", – зазначив Кульпа.

Сьогодні у Росії, як пояснив Кульпа, є й об'єктивні обмеження, пов'язані з видобутком нафти. На тлі цього крок Трампа щодо впровадження санкцій може розглядатися як спроба підтримки Росії.

"Якщо Росія не здатна кількістю нафти забезпечувати надходження коштів, тоді введення санкцій призведе до зростання цін на неї, а тому може скластися ситуація, що певний період росіяни отримуватимуть більше грошей, продаючи при цьому менше нафти", – пояснив Кульпа.

Однак колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО переконаний, що в подальшій перспективі, якщо ці санкції не будуть скасовані, то безумовно це вдарить по Росії. Проте він висловився, що не вважає, що це стане її кінцем.

Він навів приклад з оголошеними Європою за час війни 19 пакетами санкцій стосовно Росії, які, як зауважив Кульпа, нічого суттєво не змінили – Путін бойові дії не зупинив, але звісно ці обмеження послаблюють країну-агресорку.

Санкції важливі, але це не є засобом для того, аби до чогось примусити. В тій формі, яка є сьогодні, це не працює. А от українські дронові удари – працюють (по НПЗ Росії – 24 Канал),

– переконаний Кульпа.

Як нові санкції можуть вплинути на Росію?