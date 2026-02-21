Серйозний меседж: білоруський опозиціонер відповів, як на Лукашенка вплинуть українські санкції

Україна 18 лютого 2026 року офіційно запровадила санкції проти Олександра Лукашенка. Такі обмеження можуть серйозно вдарити по політичному становище самопроголошеного президента Білорусі та обмежити спроможність підтримувати кремлівський режим.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що санкції проти Лукашенка – це дуже важливе політичне рішення і чіткий меседж білоруському диктатору. Україна не визнає його президентом Білорусі та вважає спільником російської агресії.

Чим Лукашенку загрожують санкції України?

Павло Латушко також зазначив, що санкції проти Лукашенка – це повідомлення білоруському суспільству.

За останніми даними соціології, 65% білорусів хочуть, щоб в країні змінився політичний режим. Люди прагнуть демократії.

Окрім цього, це чітке повідомлення Європейського Союзу та всім іншим західним партнерам, зокрема і США, що стосовно Лукашенка треба використовувати такі ж методи тиску, як і проти Росії. Все тому, що Лукашенко є спільником злочинів, як проти українців, так і білорусів,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Якщо санкції щодо російського та білоруського режимів будуть однаковими, то це не дозволить Кремлю обходити західні обмеження через Білорусь, а Лукашенко втратить можливість заробляти на цьому.

Важливо! У західних регіонах Білорусі чоловікам масово вручають повістки на позапланові збори на тлі перевірок армії, ініційованих Олександром Лукашенком. Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що Володимир Путін може тиснути на Мінськ, домагаючись не лише опосередкованої, а й потенційно прямої участі білоруських військ у війні. На його думку, ці кроки свідчать про зростання ризиків у регіоні та потребують уважної реакції з боку Європи.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі зауважив, що у них з українською владою збігаються думки щодо важливості притягнути самопроголошеного білоруського президента до відповідальності за його злочини.

Ми, як демократичні сили (Білорусі – 24 Канал), готові працювати над гармонізацією санкцій. Ми передали дві процесуальні комунікації по фактах незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій України з доказами – документами, підписаними Лукашенком,

– наголосив він.

Латушко підкреслив, що це достатньо доказів, щоб було видано ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі.

Окрім цього, він зауважив, що розраховує на взаємодію з Україною, аби вдалось притягнути Лукашенка до відповідальності за злочини проти людяності.

Зараз моя команда збирає докази того, що Лукашенко та його спільники здійснили акт агресії. Ці матеріали ми зберемо й обов'язково передамо українській стороні та спецтрибуналу, який відповідає за агресію проти України,

– додав Павло Латушко.

Це все буде зроблено для того, щоб чинити максимальний тиск на диктаторську владу у Білорусі.

