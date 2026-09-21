Санкції проти Росії просто згорять: у ЄС залишилися лічені години для компромісу

Посли країн ЄС знову розглянуть питання санкцій проти майже 3 тисяч людей та організацій. Часу лишається дуже мало – дія чинного санкційного списку спливає 22 вересня опівночі.

Як повідомляє польське видання RMF FM, головною перепоною для консенсусу залишається категорична вимога Парижа щодо Алішера Усманова. Офіційно французька сторона посилається на інтереси національної безпеки.

Чому Париж захищає російського олігарха

У європейських кулуарах відомо, що на французький уряд тисне Азербайджан.

Баку обіцяє звільнити двох ув'язнених громадян Франції, але вимагає натомість поступок щодо Усманова.

Частина країн ЄС категорично проти такого кроку, адже це створить небезпечний прецедент, коли треті держави зможуть диктувати Європі умови санкційної політики.

Журналісти Financial Times дізналися про можливий компромісний варіант. Олігарха можуть залишити у списку, але точково послабити проти нього певні обмеження.

Проте один із європейських дипломатів зазначив виданню, що офіційно цей сценарій на п'ятничній зустрічі послів ще не обговорювали.

Ефект доміно та нові вимоги

Позиція Франції додала сміливості іншим країнам, які тепер теж висувають власні ультиматуми.

Словаччина від самого початку вимагала викреслити зі списків не лише Усманова, а й Михайла Фрідмана.

За даними джерел, Братислава готова була б відступити, якби Париж зняв свої вимоги, щоб не залишатися єдиним блокувальником.

Однак до блокади санкцій несподівано долучився Люксембург. Керівництво країни заявило, що у разі поступок щодо Усманова, вони вимагатимуть аналогічного зняття санкцій з Фрідмана.

Наразі Люксембург веде з цим російським олігархом юридичну суперечку щодо заморожених активів на суму 16 мільярдів доларів.

Якщо до вечора вівторка країни не знайдуть спільного рішення, санкції проти майже трьох тисяч російських осіб та компаній просто згорять. Нагадаємо, раніше ми писали, що посли ЄС вже збиралися минулого тижня, але так і не змогли дійти згоди через шантаж окремих столиць.