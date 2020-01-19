Саркастичні новини від Щура: Батя врятував Гончарука від відставки. Серіал про імпічмент Трампа

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку й передана Володимиру Зеленському. Президент не прийняв відставку прем’єр-міністра, якого він й так немає жодного права звільняти. Процедура імпічменту Дональда Трампа починає нагадувати наступний гостросюжетний серіал на Netflix.

Також у випуску: Гайка на прутні проти інституту шлюбу. Нищівний удар по дрібній моториці пересічного українця! Чи здатен Зеленський ухвалювати неправильні рішення в критичних ситуаціях? Що спільного в українських труб на Modern Talking? В Україні зняли дійсно смішну комедію! Оззі Осборн надирає дупи молодим музикантам. Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 січня 2019 року: