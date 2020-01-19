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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Саркастичні новини від Щура: Батя врятував Гончарука від відставки. Серіал про імпічмент Трампа

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку й передана Володимиру Зеленському. Президент не прийняв відставку прем’єр-міністра, якого він й так немає жодного права звільняти. Процедура імпічменту Дональда Трампа починає нагадувати наступний гостросюжетний серіал на Netflix.

      Також у випуску:

      Гайка на прутні проти інституту шлюбу.

      Нищівний удар по дрібній моториці пересічного українця!

      Чи здатен Зеленський ухвалювати неправильні рішення в критичних ситуаціях?

      Що спільного в українських труб на Modern Talking?

      В Україні зняли дійсно смішну комедію!

      Оззі Осборн надирає дупи молодим музикантам.

      Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 січня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Олексій Гончарук Дональд Трамп Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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