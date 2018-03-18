Саркастичні новини від Щура. Небезпека від Олега Ляшка. Укравтодор проти стресу

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – здається, знайшлася людина, яка незабаром зможе витіснити з каналу Ріната Ахметова сюжети про штаб Ріната Ахметова і це ніхто інший як головний радикал країни. Харків'янам запропонували бити все, що під руку попадеться, аби зняти стрес. Але ця ініціатива не нова, її давно практикує "Укравтодор".

Також у випуску:

Володимир Гройсман нарешті визначився, хто справжній ворог України.

Чому в березні Україну накриває цунамі з лайна.

Децентралізація дісталася до Ходорівського району на Львівщині, але чомусь транспорт до нього так і не дістався.

Що насправді відбувається в голові у Надії Савченко.

Cool Limo зроблений ромами із стареньких "Жигулів": здавалося б, до чого тут "Блок Петра Порошенка".

Гість у студії:

Гурт "Зе Джозерс".