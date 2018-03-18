Саркастичні новини від Щура. Небезпека від Олега Ляшка. Укравтодор проти стресу
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – здається, знайшлася людина, яка незабаром зможе витіснити з каналу Ріната Ахметова сюжети про штаб Ріната Ахметова і це ніхто інший як головний радикал країни. Харків'янам запропонували бити все, що під руку попадеться, аби зняти стрес. Але ця ініціатива не нова, її давно практикує "Укравтодор".
Також у випуску:
Володимир Гройсман нарешті визначився, хто справжній ворог України.
Чому в березні Україну накриває цунамі з лайна.
Децентралізація дісталася до Ходорівського району на Львівщині, але чомусь транспорт до нього так і не дістався.
Що насправді відбувається в голові у Надії Савченко.
Cool Limo зроблений ромами із стареньких "Жигулів": здавалося б, до чого тут "Блок Петра Порошенка".
Гість у студії:
Гурт "Зе Джозерс".
Джерело: 24 Канал
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