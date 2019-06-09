Саркастичні новини від Щура: Спорт який схожий на президентство Зеленського. Нашестя метеликів
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – під час першого закордонного візиту до Брюсселя Володимир Зеленський дав інтерв'ю сидячи на велотренажері. З журналістом у спортзалі президент говорив про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика. В Україні нашестя метеликів, які відомі, як сонцевики будякові.
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 червня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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