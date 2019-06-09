23:29
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Саркастичні новини від Щура: Спорт який схожий на президентство Зеленського. Нашестя метеликів

      133 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – під час першого закордонного візиту до Брюсселя Володимир Зеленський дав інтерв'ю сидячи на велотренажері. З журналістом у спортзалі президент говорив про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика. В Україні нашестя метеликів, які відомі, як сонцевики будякові.

      Також у випуску:

      Жорсткий факт-чек дитячої вечірньої казочки

      В Україні несеться справжній rap-girls-power!

      Які партії потрапляють до парламенту?

      Місто у Чернівецькій області повторило долю Атлантиди

      У Японії жінки протестують проти підборів

      Компанія Apple знову змусила відчути нас голодранцями зі «Сватів»

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 червня 2019 року:

       
      blog_ava
      Забула про білизну: Кім Кардашян сходила на ланч із сестрою у надто відвертому образі
      сьогодні
      2665
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      сьогодні , 22:34 Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      857
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 381
      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      сьогодні , 21:11 Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      3348
      Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      3019
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сьогодні , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 5743
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук