Саркастичні новини від Щура: Спорт який схожий на президентство Зеленського. Нашестя метеликів

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – під час першого закордонного візиту до Брюсселя Володимир Зеленський дав інтерв'ю сидячи на велотренажері. З журналістом у спортзалі президент говорив про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика. В Україні нашестя метеликів, які відомі, як сонцевики будякові.

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