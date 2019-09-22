Саркастичні новини від Щура: Як відпочиває Зеленський. Справжні злочини в insta-stories
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – може здатися, що президент Зеленський живе дуже нудно, а його день складається з підписання стосу паперів та періодичних вигнань розбійників. Звісно, що все не так. В insta-stories стали фіксувати справжні злочини – і це не про горизонтальну зйомку. Львів'янин, наприклад, виклав відео, як втікає від поліції. І навіть тегнув друзів та вказав геолокацію.
Також у випуску:
Чому Дмитрові Разумкову подарували мелодію впоротого оркестру Порошенка.
Що треба зробити, аби Майкл Щур щось про вас сказав.
Усі політики роблять ЦЕ! Купують ботів у соцмережах.
Верховна Рада увімкнула надзвукову швидкість в ухваленні законів.
Квадратні какулєти вомбата: навіщо треба дивні наукові дослідження.
Чому ви маєте почути пісні співачки СТАСІК.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 вересня 2019 року: