Саркастичні новини від Щура: Як відпочиває Зеленський. Справжні злочини в insta-stories

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – може здатися, що президент Зеленський живе дуже нудно, а його день складається з підписання стосу паперів та періодичних вигнань розбійників. Звісно, що все не так. В insta-stories стали фіксувати справжні злочини – і це не про горизонтальну зйомку. Львів'янин, наприклад, виклав відео, як втікає від поліції. І навіть тегнув друзів та вказав геолокацію.

Також у випуску: Чому Дмитрові Разумкову подарували мелодію впоротого оркестру Порошенка. Що треба зробити, аби Майкл Щур щось про вас сказав. Усі політики роблять ЦЕ! Купують ботів у соцмережах. Верховна Рада увімкнула надзвукову швидкість в ухваленні законів. Квадратні какулєти вомбата: навіщо треба дивні наукові дослідження. Чому ви маєте почути пісні співачки СТАСІК. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 вересня 2019 року: