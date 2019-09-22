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      Саркастичні новини від Щура: Як відпочиває Зеленський. Справжні злочини в insta-stories

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – може здатися, що президент Зеленський живе дуже нудно, а його день складається з підписання стосу паперів та періодичних вигнань розбійників. Звісно, що все не так. В insta-stories стали фіксувати справжні злочини – і це не про горизонтальну зйомку. Львів'янин, наприклад, виклав відео, як втікає від поліції. І навіть тегнув друзів та вказав геолокацію.

      Також у випуску: 

      Чому Дмитрові Разумкову подарували мелодію впоротого оркестру Порошенка.

      Що треба зробити, аби Майкл Щур щось про вас сказав.

      Усі політики роблять ЦЕ! Купують ботів у соцмережах.

      Верховна Рада увімкнула надзвукову швидкість в ухваленні законів.

      Квадратні какулєти вомбата: навіщо треба дивні наукові дослідження.

      Чому ви маєте почути пісні співачки СТАСІК.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 вересня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Мережа #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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