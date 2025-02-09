На Саркозі наділи електронний браслет: вперше такий захід застосували проти екслідера Франції
- На Саркозі наділи електронний браслет, що стало першим випадком для експрезидента.
На колишнього очільника Франції Ніколя Саркозі наділи електронний браслет як покарання у справі про корупцію та торгівлею впливом. Це стало першим випадком, коли такий захід застосували проти колишнього французького президента.
Про це пише France 24 з посиланням на AFP, повідомляє 24 Канал.
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На експрезидента Франції Саркозі наділи електронний браслет
Раніше, 18 грудня 2024 року, суд відхилив апеляцію Ніколя Саркозі у справі про корупцію та зловживання впливом, яку французькі медіа ще часто називають "справою про прослуховування" телефонних розмов. Після чого покарання у вигляді обмеження волі під електронним браслетом стало остаточним.
Вказується, що колишній лідер Франції носитиме браслет електронного стеження на нозі, виходити з дому він зможе лише в певні години.
У виданні пишуть, що політику тричі на тиждень можна буде залишати свій дім, щоб відвідати паризький суд, де із 6 січня до 10 квітня слухатиметься справа про незаконне фінансування Лівією його передвиборчої кампанії 2007 року.
Він також може подати запит на умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для людей старше 70 років.
Однак зазначимо, що у заяві, яку Саркозі опублікував в соцмережі X, він заявив, що добровільно відмовився від запиту на умовно-дострокове звільнення, "щоб не створювати враження, що він просить якихось привілеїв".
Саркозі повідомив, що вирішив призупинити свою публічну діяльність як колишній президент і відмовився від будь-яких висловлювань у ЗМІ.
Крім того, колишній президент Франції додав, що подав апеляцію до Європейського суду з прав людини, щоб той установив, чи став він "жертвою несправедливості", як він вважає.
"Кожен повинен розуміти, що почуття несправедливості, яке я відчуваю, додає мені десятикратної енергії. Це припиниться лише тоді, коли правда буде розкрита. До того часу я буду невпинно й не схиляючи голови боротися проти брехні, наклепу та маніпуляцій у всіх їхніх формах", – заявив французький політик.