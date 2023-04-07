Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його інформацією, частина таких САУ вже в Україні.

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САУ Rak захищають екіпаж

Він зазначив, що військові на передовій уважно слідкують за допомогою, яку Україна отримує від наших союзників. Інформація про передачу польських самохідних 120-мм мінометів Rak була радісно прийнята нашими захисниками.

"Ми просили про них ще з першого дня війни. Самохідні міномети це круто – про це знають усі, хто сидять в окопах, бо ці САУ захищені. Пам’ятаю, як фонд "Повернись живим" купував звичайні пікапи з відкритим кузовом, щоб там переміщувати міномети. Це також добре, але коли це самохідний, ще й броньований засіб – це набагато краще", – наголосив Сазонов.

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Він додав, що з такими мінометами ворог отримає масу неприємних відчуттів. Також зазначив, що погодні умови на фронті однаково заважають усім сторонам.

Звичайно тим, хто сидить в окопах чи ночує в бліндажах, така погода неприємна, м’яко кажучи,

– заявив Сазонов, коментуючи можливість ведення активних бойових дій при нинішній погоді.

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