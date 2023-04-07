Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його інформацією, частина таких САУ вже в Україні.
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САУ Rak захищають екіпаж
Він зазначив, що військові на передовій уважно слідкують за допомогою, яку Україна отримує від наших союзників. Інформація про передачу польських самохідних 120-мм мінометів Rak була радісно прийнята нашими захисниками.
"Ми просили про них ще з першого дня війни. Самохідні міномети це круто – про це знають усі, хто сидять в окопах, бо ці САУ захищені. Пам’ятаю, як фонд "Повернись живим" купував звичайні пікапи з відкритим кузовом, щоб там переміщувати міномети. Це також добре, але коли це самохідний, ще й броньований засіб – це набагато краще", – наголосив Сазонов.
Кирило Сазонов про новий пакет військової допомоги від Польщі: дивитись відео
Він додав, що з такими мінометами ворог отримає масу неприємних відчуттів. Також зазначив, що погодні умови на фронті однаково заважають усім сторонам.
Звичайно тим, хто сидить в окопах чи ночує в бліндажах, така погода неприємна, м’яко кажучи,
– заявив Сазонов, коментуючи можливість ведення активних бойових дій при нинішній погоді.
Польща готує великий пакет військової допомоги Україні
- 5 квітня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, було оприлюднено інформацію про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 14 винищувачів МіГ-29.
- Крім цього, Україна отримає 100 БТР Rosomak, три роти самохідних мінометів Rak, системи ППО Piorun та боєприпаси.
- Також Польща та Україна підписали угоду щодо спільного виробництва 125-мм танкових боєприпасів.