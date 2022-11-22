Саудівська Аравія виграла 4 матч чемпіонату світу у своїй історії: статистика виступів

Саудівська Аравія у своїй дебютній грі на Чемпіонаті світу-2022 сенсаційно обіграла фаворита турніру збірну Аргентини. Що цікаво, в історії саудів це лише четверта перемога на чемпіонатах світу.

Про те, як збірна Саудівської Аравії виступала на Мундіалях, розповідає 24 канал.

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Історичний дебют

У 1994 році Саудівська Аравія вперше у своїй футбольній історії кваліфікувалася на чемпіонат світу. Турнір саме проходив у Сполучених Штатах Америки.

Дебютанту попалась доволі складна група в якій запалювали Нідерланди та Бельгія. Четвертою командою було Марокко – теж далеко не найпростіший суперник.

Дубютну для себе гру Саудівська Аравія програла – 2:1 поступилася Нідерландам. Втім, вже в другому турі команда з Аравійського півострова обіграла Марокко – теж 2:1.

У вирішальному турі була гра проти Бельгії, яка, здавалося б, і стане останньою для Саудівської Аравії на турнірі. Та після голу Саїда Аль-Овайрана вже на 5 хвилині зустрічі сауди змогли встояти майже 90 хвилин і втримати власні ворота "сухими".

Та вже в 1/8 Саудівська Аравія поступилася з рахунком 1:3 в грі проти Швеції, яка згодом стала бронзовим призеромо тогорічного форума. Поки участь в 1/8 фіналу так і залишається найбільшим досягненням Саудівської Аравії.

Чверть століття ганьби

Здавалося б, після вдалого дебюту Саудівська Аравія могла розраховувати на більш-менш успішні виступи на майбутніх турнірах. Втім, за наступні 24 роки команда не змогла бодай виграти одну гру в межах чемпіонату світу.

У 1998 році Саудівська Аравія зайняла четверте місце в групі, програвши Франції (4:0) та Данії (1:0). І здобула лише одне очко в грі проти ПАР (2:2).

У 2002 році провал був просто неймовірний. Команда покинула турнір, не забивши бодай одного гола. Зате пропустила одразу 12. Сауди програли Ірландії (3:0), Камеруну (1:0) та Німеччині (8:0).

Чемпіонат світу в Німеччині 2006 року був трішки кращим, але лише трішки. Саудівська Аравія знову була четвертою з 1 очком після поразок від України (4:0) та Іспанії (1:0), а також нічиєї проти Тунісу (2:2).

У 2010 та 2014 роках Саудівська Аравія навіть не кваліфікувалася на турнір. Ще один шанс у команди з'явився у 2018 році, коли чемпіонат світу проходив у Росії.

Там сауди бодай змогли виграти на чемпіонаті світу вперше за 24 роки. Команда зайняла третє місце в групі після поразок від Росії (5:0) та Уругваю (1:0), а також перемоги проти Єгипту (2:1).

Статистика виступів на ЧС